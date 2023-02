Isabel la del Molino cumple 100 años

Se llama Isabel Tello Martínez y acaba de cumplir 100 años, es madre de cinco hijos y se ha criado en un molino de agua, donde aún vive con su hijo Antonio, que ha gestionado el molino hasta que dejó de funcionar hace poco, porque se le rompió la piedra. El jueves 2 de febrero Isabel cumplió 100 años y 50 familiares decidieron reunirse para hacerle una fiesta sorpresa de cumpleaños.

El sábado pasado la «convencieron» para que acudiera a un restaurante del pueblo, donde le esperaban sus cinco hijos, tres hombres y dos mujeres. Ninguno de ellos faltó a tan importante aniversario: Pedro, el mayor, con 75 años y catedrático de Química en la Universidad de Granada, ya jubilado; Manuel; Maruja, que viajó desde Mallorca; Antonio, que vive con ella en el molino de la carretera de los Laneros; e Isabel, maestra de educación especial en Almería.

Isabel que tiene una salud de hierro, tiene 14 nietos y 13 biznietos y fueron un grupo de nietos, liderados por su nieta Rocío González Martinez, que vive en Granada y tiene verdadera pasión por su abuela, los que organizaron y promovieron la fiesta de cumpleaños y rendirle un homenaje a su abuela. Según cuenta su Rocío, su abuela «nunca pudo disfrutar de una tarta siendo niña y ya de mayor prefería que fueran sus hijos los que tuvieran su fiesta, por eso le preparamos una tarta de tres pisos».

«Mi abuela se cansa al hablar pero es plenamente consciente de todo lo que acontece y está muy lucida y con una excelente memoria», precisa Rocío.

Isabel tenía muchos pretendientes, pero se casó con Antonio cuando tenía 22 años, una edad que hoy se considera muy joven para casarse, pero en aquel entonces era lo contrario: ya se era mayor. Antonio e Isabel estuvieron casados 54 años y Antonio fue el amor de su vida y el único hombre que ha conocido. Fueron años muy felices, los mejores, acierta a comentar esta mujer con 100 años de experiencia, que con mucho trabajo y esfuerzo logró, junto a su marido, sacar adelante a sus hijos. Hoy se muestra orgullosa de ellos y de sus nietos y biznietos.

Dos de sus cuatro hermanos aún viven. Isabel Tello apenas pudo ir a la escuela, porque al ser la mayor de sus hermanos se vio obligada a trabajar desde muy joven. Eran tiempos muy duros. Con 13 años vivió la guerra y la durísima posguerra, donde se pasaron verdaderas necesidades y hambre. Su nieta Rocío puntualiza que su abuela se ha dedicado toda su vida a cuidar de los demás.

Palabras de homenaje

Fue precisamente Rocío la encargada de leer unas palabras en homenaje a su abuela en nombre de toda la familia. Comenzando recordando a los ausentes, el abuelo Antonio y la tita Emilia. «Siempre has sido una mujer prudente, generosa, un poco enfadona, trabajadora y entregada a tu familia. Cuánto nos hemos reído a los pies de la lumbre con Inma, Isa, Joaquín, Jorge... Tus nietos. A los que has querido tanto que nunca faltaban natillas con galleta en tu nevera, torta en tu despensa, una luz encendida y esa silla siempre detrás de la puerta. Porque así has sido tú, una persona que decidió no cerrar nunca su puerta a los suyos».