Intenta asaltar 8 comercios en una noche y acaba robando 20 euros en una peluquería de Baza

La Policía Nacional ha detenido en Baza a un varón de 45 años como presunto autor un robo con fuerza consumado y siete tentativas de ... robos con fuerza más, ocurridos todos ellos durante la misma noche. El primer intento para apropiarse de los ajeno se produjo a la 1:20 de la madrugada y según describe la investigación, realizó varias tentativas sin éxito hasta casi las 6 de la mañana. De los ocho locales comerciales donde intentó acceder con un destornillador solo consiguió tener acceso a una peluquería de la que sustrajo tres maquinillas de cortar el pelo y 20 euros en efectivo. Las pesquisas, pese a ocultar su rostro con una capucha y una braga, consiguieron identificar plenamente a esta persona para finalmente llevar a cabo su detención.

Hechos producidos durante la misma madrugada

Agentes de Policía Nacional de Baza han detenido a un varón de 45 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza y tentativa de ocho robos con fuerza más.

Los hechos tuvieron lugar de forma continuada entre las 01:19 y las 05:57 horas, siguiendo una trayectoria lógica por diferentes calles del casco urbano. El autor actuó siempre con el mismo modus operandi, utilizando un destornillador para forzar las puertas de acceso, ocultando su rostro con una capucha y una braga, y causando daños visibles en los accesos.

La investigación logró averiguar su identidad

Entre las horas indicadas el detenido intento acceder hasta en ocho locales de la localidad bastetana de diferente tipología. Siete de sus intentos fueron infructuosos, pero si puedo introducirse en una peluquería de la que sustrajo tres máquinas de cortar el pelo y 20 euros en efectivo.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo Operativo Local, apoyadas en todas las imágenes que pudieron recopilar, inspecciones técnico-policiales de Policía Científica y la identificación de un testigo, permitieron atribuir sin género de duda todos los hechos a una misma persona, que fue finalmente detenida.

A esta persona, de 45 años de edad, le constan más de 70 antecedentes policiales previos, en su mayoría por delitos contra el patrimonio.