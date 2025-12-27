Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trata de robar en ocho negocios y acaba entrando en una peluquería. Ideal

Intenta asaltar 8 comercios en una noche y acaba robando 20 euros en una peluquería de Baza

El detenido ha pasado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia

Ideal

Sábado, 27 de diciembre 2025, 10:27

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Baza a un varón de 45 años como presunto autor un robo con fuerza consumado y siete tentativas de ... robos con fuerza más, ocurridos todos ellos durante la misma noche. El primer intento para apropiarse de los ajeno se produjo a la 1:20 de la madrugada y según describe la investigación, realizó varias tentativas sin éxito hasta casi las 6 de la mañana. De los ocho locales comerciales donde intentó acceder con un destornillador solo consiguió tener acceso a una peluquería de la que sustrajo tres maquinillas de cortar el pelo y 20 euros en efectivo. Las pesquisas, pese a ocultar su rostro con una capucha y una braga, consiguieron identificar plenamente a esta persona para finalmente llevar a cabo su detención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 26 años al salirse de la calzada su coche en la A-92 en Santa Fe
  2. 2

    «Me sentía como un rey en el Granada y volveré algún día como jugador»
  3. 3

    Investigan al cura de Peligros por un delito de odio por supuestas declaraciones homófobas
  4. 4 Todos los cambios de la cabalgata de Reyes de Granada: nueva salida, horarios y espectáculo de drones
  5. 5 El pueblo más barato de Andalucía que ofrece viviendas por poco más de 20.000 euros
  6. 6 Los miembros de la comisión de Villamanín entregan sus décimos y cubren la falta de dos millones «si nadie nos denuncia»
  7. 7 La nueva y verde Reyes Católicos que viene entre Puerta Real y Plaza Nueva
  8. 8 Noelia, la granadina al frente del único gimnasio de la Alpujarra
  9. 9 El municipio granadino que se prepara para celebrar sus dos famosas fiestas de invierno
  10. 10 Alerta de la Aemet: activado el aviso naranja por lluvias en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Intenta asaltar 8 comercios en una noche y acaba robando 20 euros en una peluquería de Baza

Intenta asaltar 8 comercios en una noche y acaba robando 20 euros en una peluquería de Baza