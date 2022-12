Ilusia, teatro fantástico de objetos hoy en el escenario del Dengra de Baza

Ilusia es un espectáculo en el que nada se cuenta que no puedan ver los niños y todo se dice de lo que importa a los adultos. Un espectáculo, por tanto, para todos los públicos, que sigue la tradición de las grandes historias infantiles en las que lo fantástico y lo divertido no están reñidos con lo profundo. La obra se representa esta tarde en el Teatro Dengra de Baza a las 19 horas, con la dirección de David Ottone y los actores Natalia Calderón y Eduardo Guerrero.

Maese Pícolo y su hija Colombina son dos cómicos que recorren el mundo en su carromato. Igual manipulan títeres, que cantan, bailan o hacen payasadas. ¡Se han pasado la vida haciendo reír a los demás, que no hay oficio más noble! Últimamente, sin embargo, no levantan cabeza, porque han perdido la ilusión; y eso, para quienes viven de contagiar al público su alegría y su arte, es una tragedia. El motivo es que Rosario, la compañera sentimental de Maese Pícolo y madre de Colombina, trapecista y equilibrista más conocida en el circo como la Pisacielos, ha fallecido por culpa de una enfermedad, dejándolos a los dos desolados (especialmente a maese Pícolo). Desde entonces, los números ya no salen igual y la gente, que lo que quiere es divertirse y espantar las penas, echa menos dinero por sus actuaciones.

Así las cosas, entre la pena por la ausencia de Rosario y las deudas que se van acumulando, su situación se ha vuelto dramática. Sin embargo, la ilusión (como saben bien los niños, los titiriteros y los cómicos) se remienda con el mismo hilo con el que las mariposas tejen sus sueños. ¡Romper la crisálida y echara volar, eso es lo único que nos salva cuando todo se vuelve oscuro! A veces, para conectarse con la vida, hay que aprender a mirarla con otros ojos.

Ilusia es, en definitiva, una historia de amor, supervivencia y esperanza llena de humor y de ternura que mezcla títeres y personajes de carne y hueso, y que nos traslada a ese lugar de nuestra mente donde decía J. M. Barrie, autor de Peter Pan, que se alzaban, como en un sueño, las islas de Nunca Jamás, que no son otra cosa que las islas de la fantasía. «A estas mágicas tierras arriban siempre los niños con sus barquillas cuando juegan. También nosotros hemos estado allí: aún podemos oír el ruido del oleaje, aunque ya no desembarcaremos jamás».