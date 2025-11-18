Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Delegados, concejala, alcalde y director del Área Sanitaria IDEAL

El IES Pedro Jiménez Montoya inaugura su nueva Aula Hospitalaria para Formación Profesional

Está destinada a la formación de los alumnos de ciclos formativos como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Laboratorio Clínico y Biomédico

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

El Instituto de Educación Secundaria Pedro Jiménez Montoya ha inaugurado su nueva Aula Hospitalaria, un espacio formativo pionero en la provincia de Granada, diseñado para ... ofrecer una formación práctica y de calidad a los estudiantes de los ciclos de Formación Profesional relacionados con el ámbito sanitario.

