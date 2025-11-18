El IES Pedro Jiménez Montoya inaugura su nueva Aula Hospitalaria para Formación Profesional

El Instituto de Educación Secundaria Pedro Jiménez Montoya ha inaugurado su nueva Aula Hospitalaria, un espacio formativo pionero en la provincia de Granada, diseñado para ... ofrecer una formación práctica y de calidad a los estudiantes de los ciclos de Formación Profesional relacionados con el ámbito sanitario.

El acto inaugural contó la presencia de los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, Indalecio Sánchez-Montesinos y María José Martín Gómez; el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y del director Gerente del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada y del Hospital de Baza, Pedro Ruiz Lorenzo.

Esta iniciativa, que acerca el entorno hospitalario real a las aulas, ha sido posible gracias a la financiación de los fondos de inversión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, complementada con el equipamiento sanitario donado por el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada y el Hospital de Baza.

La delegada en su intervención afirmó «este Aula Hospitalaria es un proyecto pionero que sitúa a la provincia de Granada a la vanguardia de la Formación Profesional sanitaria, permitiendo que la teoría se combine con una práctica real en un entorno seguro y controlado. Es una gran noticia para los estudiantes, para el centro y para el sistema sanitario, que contará con profesionales mejor preparados».

Por su parte, el director del IES Pedro Jiménez Montoya, Manuel Navarro Reyes, puso en valor «la estrecha colaboración de todas las entidades implicadas», agradeciendo «el apoyo decidido de la delegada de Desarrollo Educativo, María José Martín, y del gerente del hospital, Pedro Ruiz, que ha permitido reutilizar equipamientos en desuso para dotar de una segunda vida a material que ahora será fundamental para ofrecer a nuestro alumnado una experiencia de aprendizaje real y práctica.»

El Aula Hospitalaria está destinada a la formación de los alumnos de ciclos formativos como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Laboratorio Clínico y Biomédico, y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Este espacio innovador simulará las condiciones de un entorno sanitario real, permitiendo a los estudiantes combinar la teoría aprendida en clase con prácticas seguras y supervisadas, mejorando así su cualificación y preparación para su incorporación al mercado laboral.

El IES Pedro Jiménez Montoya es un centro educativo de referencia en la comarca de Baza, con una comunidad educativa formada por 105 docentes, 14 miembros del personal de administración y servicios y 880 alumnos. Ofrece una amplia y diversa oferta formativa que abarca desde Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta una extensa gama de ciclos formativos de Grado Medio y Superior en familias profesionales como Sanidad, Electricidad, Automoción, Administración, Industrias Alimentarias e Informática.