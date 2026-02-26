Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Martín Gómez en la Semana de la Ciencia del IES José de Mora de Baza IDEAL

El IES José de Mora de Baza celebra la XIII Semana de la Ciencia

La delegada de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín y el alcalde, asiste a la apertura de la actividad

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 26 de febrero 2026, 13:19

Comenta

El instituto de Educación Secundaria José de Mora de Baza ha inaugurado la XIII edición de su Semana de la Ciencia, que durante dos días ... convertirá a este centro educativo en un espacio abierto de divulgación, experimentación y aprendizaje activo, con un llamamiento a la 'Salud global'. Bajo el lema «Salud Global: Ciencia, Prevención y Futuro», las jornadas cuentan con el respaldo institucional de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín Gómez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 3.3 sacude Granada capital y su Cinturón Metropolitano: «Se ha movido todo»
  2. 2

    Muere a los 93 años Antonio Tejero, el brazo armado del 23-F
  3. 3 El día que regresan las lluvias y las tormentas a Granada y cuánto durará la borrasca
  4. 4 El Supremo decidirá si el viejo Clínico es de la Universidad de Granada o de la Junta
  5. 5 La Policía Nacional detiene por séptima vez al hombre que roba en el interior de los coches de Granada
  6. 6 Las 28 localidades en las que se ha sentido el terremoto de magnitud 3.3 registrado en Granada
  7. 7

    Abren diligencias por presunta estafa contra el empresario de una clínica dental
  8. 8 Celestino, el influencer de Granada que ha conquistado las redes en solo un mes
  9. 9

    Investigan la demolición de un camino a la playa de Marina del Este
  10. 10

    El MasterChef más bonito del mundo, a los pies de la Alhambra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El IES José de Mora de Baza celebra la XIII Semana de la Ciencia

El IES José de Mora de Baza celebra la XIII Semana de la Ciencia