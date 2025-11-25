El IES ACCI impulsa el Programa Acredita en Guadix para reconocer competenciasprofesionales

El IES ACCI de Guadix refuerza su oferta de Formación Profesional con el Programa Acredita, un procedimiento oficial que permite a cualquier persona validar las ... competencias profesionales obtenidas por experiencia laboral o por formación no formal. El centro se convierte así en un punto clave para el reconocimiento profesional en la comarca, facilitando el acceso a títulos de FP o Certificados de Profesionalidad.

El Programa Acredita funciona a través de tres fases —asesoramiento, evaluación y acreditación— y ofrece una vía segura para que trabajadores con años de experiencia puedan obtener un reconocimiento oficial. Este proceso orienta al participante en los pasos necesarios para continuar su itinerario formativo o completar una titulación. Pueden acceder personas con nacionalidad española, ciudadanía europea o permiso de residencia/trabajo, siempre que acrediten experiencia o formación relacionada con la cualificación solicitada.

Una oferta formativa amplia y especializada en el IES ACCI

El IES ACCI destaca en Guadix por su variedad de familias profesionales y ciclos formativos, que se alinean con sectores altamente demandados. Estas enseñanzas permiten que el Programa Acredita tenga un impacto directo en perfiles vinculados al tejido laboral de la zona.

Administración y Gestión

● G.M. Gestión administrativa

● G.S. Administración y finanzas

Servicios Socioculturales

● G.M. Atención a personas en situación de dependencia

Energía y Agua

● G.S. Energías renovables

Electricidad y Electrónica

● G.M. Instalaciones eléctricas y automáticas

● G.S. Sistemas electrotécnicos y automatizados

Fabricación Mecánica

● F.P.G.B. Fabricación de elementos metálicos

● G.M. Soldadura y calderería

Imagen Personal

● F.P.G.B. Peluquería y estética

● G.M. Peluquería y cosmética capilar

Estas titulaciones refuerzan la unión entre el IES ACCI y el Programa Acredita, facilitando que profesionales del entorno puedan homologar sus competencias y continuar formándose dentro de estas áreas.

El IES ACCI ofrece una vía de contacto directa para cualquier persona interesada en su oferta formativa o en el Programa Acredita. El centro se ubica en la Avenida Buenos Aires, 68, en Guadix (Granada), donde atiende al público tanto de forma presencial como telefónica. El equipo del instituto responde a través del 958 69 99 12 y mantiene toda su información actualizada en su página web www.iesacci.com, disponible para consultas y trámites.