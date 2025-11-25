Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

El IES ACCI impulsa el Programa Acredita en Guadix para reconocer competenciasprofesionales

El centro facilita que profesionales de la comarca acrediten oficialmente su experiencialaboral

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:20

El IES ACCI de Guadix refuerza su oferta de Formación Profesional con el Programa Acredita, un procedimiento oficial que permite a cualquier persona validar las ... competencias profesionales obtenidas por experiencia laboral o por formación no formal. El centro se convierte así en un punto clave para el reconocimiento profesional en la comarca, facilitando el acceso a títulos de FP o Certificados de Profesionalidad.

