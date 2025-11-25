El IES ACCI impulsa el Programa Acredita en Guadix para reconocer competenciasprofesionales
El centro facilita que profesionales de la comarca acrediten oficialmente su experiencialaboral
Martes, 25 de noviembre 2025, 00:20
El IES ACCI de Guadix refuerza su oferta de Formación Profesional con el Programa Acredita, un procedimiento oficial que permite a cualquier persona validar las ... competencias profesionales obtenidas por experiencia laboral o por formación no formal. El centro se convierte así en un punto clave para el reconocimiento profesional en la comarca, facilitando el acceso a títulos de FP o Certificados de Profesionalidad.
El Programa Acredita funciona a través de tres fases —asesoramiento, evaluación y acreditación— y ofrece una vía segura para que trabajadores con años de experiencia puedan obtener un reconocimiento oficial. Este proceso orienta al participante en los pasos necesarios para continuar su itinerario formativo o completar una titulación. Pueden acceder personas con nacionalidad española, ciudadanía europea o permiso de residencia/trabajo, siempre que acrediten experiencia o formación relacionada con la cualificación solicitada.
Una oferta formativa amplia y especializada en el IES ACCI
El IES ACCI destaca en Guadix por su variedad de familias profesionales y ciclos formativos, que se alinean con sectores altamente demandados. Estas enseñanzas permiten que el Programa Acredita tenga un impacto directo en perfiles vinculados al tejido laboral de la zona.
Administración y Gestión
● G.M. Gestión administrativa
● G.S. Administración y finanzas
Servicios Socioculturales
● G.M. Atención a personas en situación de dependencia
Energía y Agua
● G.S. Energías renovables
Electricidad y Electrónica
● G.M. Instalaciones eléctricas y automáticas
● G.S. Sistemas electrotécnicos y automatizados
Fabricación Mecánica
● F.P.G.B. Fabricación de elementos metálicos
● G.M. Soldadura y calderería
Imagen Personal
● F.P.G.B. Peluquería y estética
● G.M. Peluquería y cosmética capilar
Estas titulaciones refuerzan la unión entre el IES ACCI y el Programa Acredita, facilitando que profesionales del entorno puedan homologar sus competencias y continuar formándose dentro de estas áreas.
El IES ACCI ofrece una vía de contacto directa para cualquier persona interesada en su oferta formativa o en el Programa Acredita. El centro se ubica en la Avenida Buenos Aires, 68, en Guadix (Granada), donde atiende al público tanto de forma presencial como telefónica. El equipo del instituto responde a través del 958 69 99 12 y mantiene toda su información actualizada en su página web www.iesacci.com, disponible para consultas y trámites.
