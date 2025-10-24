Huéscar vive la recta final de las fiestas en honor a las Santas Alodía y Nunilón La gran novedad ha sido el estreno del nuevo recinto ferial «La Almazara» de 14.000 metros cuadrados

JOSÉ UTRERA HUÉSCAR Viernes, 24 de octubre 2025, 18:57 Comenta Compartir

La ciudad de Huéscar entra en la recta final de una de las ediciones más especiales de su Feria en honor a las Santas Patronas Alodía y Nunilón. Este año, las celebraciones estarán marcadas por la inauguración del nuevo Recinto Ferial «La Almazara», un espacio de más de 14.000 metros cuadrados que concentrará actividades de ocio, cultura, gastronomía y deporte.

Tanto el alcalde, Ramón Martínez, como la concejal de Fiestas, Lucia Lozano destacan la importancia de esta primera fase del recinto, concebido para convertirse en el epicentro de las celebraciones locales. «Se trata de un proyecto que llevamos años preparando y que ya es una realidad. Queremos ofrecer unas fiestas de calidad, variadas y pensadas para todos los oscenses y visitantes».

«Esta feria marca un antes y un después para Huéscar. Hemos estrenado un recinto que será punto de encuentro para generaciones futuras», Destaca Lucia Lozano, agradeciendo la implicación de asociaciones, hermandades, fuerzas de seguridad y colectivos ciudadanos que han colaborado en la organización.

El programa festivo comenzó el lunes 20 de octubre con actividades para mayores, la inauguración de la exposición Yo Creativa y torneos deportivos infantiles. Después llegó el Día del Niño, que dio el pistoletazo oficial con el tradicional repique de campanas y desfile de Gigantes y Cabezudos, seguido del pregón oficial a cargo de José Martínez Sola-Vera, y la inauguración del alumbrado del nuevo recinto, que esta teniendo una gran aceptación.

El día 22 festividad de las Santas Patronas, la jornada estuvo dedicada a los actos religiosos, con la misa solemne y procesión en honor a las Santas Patronas Alodía y Nunilón.

Ayer jueves la feria de mediodía cobró un gran protagonismo con un concurso gastronómico de platos típicos, y la participación del influencer culinario Sergio López Peña, sin olvidar la colaboración de Luisa Román.

Hoy viernes 24 se celebrará el I Festival de Charangas Ciudad de Huéscar, que reune a formaciones locales y regionales, además de presentaciones culturales, conciertos y una gran verbena con la orquesta La Profecía.

Y finalmente mañana sábado 25, último día de feria, destacará la ruta de senderismo «Un refugio a la altura», y el festejo taurino del II Circuito Provincial de Novilladas Taurinas. Y para finalizar un gran castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a las fiestas y a muchos meses de trabajo de intensos preparativos desde la concejalía responsable de las fiestas y la implicación del resto de áreas municipales.

Temas

Huéscar