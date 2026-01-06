Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Reyes Magos en el recinto ferial de Huéscar recibiendo a los niños IDEAL

Huéscar recibe a los Reyes Magos con una gran fiesta

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron en coches todo terreno al recinto de la Almazara donde le esperaban cientos de personas

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Martes, 6 de enero 2026, 13:13

Comenta

En Huéscar la cabalgata de los Reyes Magos fue sustituida por una gran fiesta organiza en su honor en el recinto ferial de la Almazara. ... Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y cientos de niños y niñas y también persona mayores se divirtieron con las actividades organizadas por la concejal de fiestas, Lucia Lozano, quien junto al alcalde, Ramón Martínez participaron activamente recibiendo a sus majestades a las puertas del recinto y más tarde en el escenario, por el que también paso la cantante Elena Romera, para hacer las delicias de los presenten con un repertorio infantil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Niño deja más de 6 millones en Granada con dos décimos del primer premio y 25 series del tercero
  2. 2 Diego El Cigala aparece por sorpresa en la cabalgata de Granada y canta un villancico a los Reyes
  3. 3 El tercer premio del Sorteo de Lotería de El Niño, el 32615, cae en Granada y Burgos
  4. 4 Granada registra la mínima más baja del día de Reyes en toda España con menos 17,3 grados
  5. 5

    El viaje oficial de un día y más de 7.000 euros de Ábalos a Granada
  6. 6

    Agresiones a un médico de Urgencias en Padul obligan a cerrar un día el consultorio
  7. 7

    Los estacionamientos en los arcenes cortan la carretera de acceso a la Ragua
  8. 8 Un intenso aguacero anega varias calles en Almuñécar
  9. 9 Las posturas se acercan para la salida de Faye al Sporting de Portugal
  10. 10

    Un 2026 lleno de conciertos en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Huéscar recibe a los Reyes Magos con una gran fiesta

Huéscar recibe a los Reyes Magos con una gran fiesta