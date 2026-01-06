Huéscar recibe a los Reyes Magos con una gran fiesta

En Huéscar la cabalgata de los Reyes Magos fue sustituida por una gran fiesta organiza en su honor en el recinto ferial de la Almazara. ... Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y cientos de niños y niñas y también persona mayores se divirtieron con las actividades organizadas por la concejal de fiestas, Lucia Lozano, quien junto al alcalde, Ramón Martínez participaron activamente recibiendo a sus majestades a las puertas del recinto y más tarde en el escenario, por el que también paso la cantante Elena Romera, para hacer las delicias de los presenten con un repertorio infantil.

La actividad más importante sin duda, fue cuando sus majestades ya es sus respectivos tronos recibieron a los niños y niñas a quienes le realizaron algunos obsequios, antes de pasar por sus domicilios para entregarles los regalos.

Días antes llego a Huéscar el Cartero de SSMM los Reyes de Oriente para recoger las cartas de mayores y pequeños. Una noche pasada por agua, pero no por eso menos ilusionante y divertida.

El alcalde de Huéscar, Ramon Martínez ha valorado Valoramos muy positivamente la tarde noche de ayer. «La lluvia ha trastocado un poco los planes, pero, bueno, hemos sido previsores y hemos trasladado todo al recinto ferial de la almazara y la verdad es que ha sido un éxito. Este recinto ha sido renovado recientemente y podemos disfrutar de él en todas estas ocasiones».

Martínez, destaca los niños pudieron disfrutar de los reyes magos, «les dieron sus regalos, y repartieron ilusión entre toda la gente y, sobre todo, pues también nos han traído lluvia para los campos que necesitados. Así que lo valoramos muy positivamente y creo que hemos acertado desde el principio con la decisión de concentrar las actividades en el recinto ferial».