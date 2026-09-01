Huéscar se prepara para convertirse en la capital del Cordero Segureño

Huéscar volverá a convertirse del 21 al 27 de septiembre en uno de los grandes referentes del sector agroganadero nacional con la celebración de la ... XXVII Feria Agroganadera de Huéscar y el 53º Concurso-Subasta Nacional de la Raza Ovina Segureña, una cita que reunirá durante una semana a ganaderos, criadores, profesionales, empresas, instituciones y visitantes en torno a la raza ovina segureña y a uno de los productos más representativos de la comarca: el Cordero Segureño IGP.

La concejala de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Huéscar, Mercedes Guijarro, destaca el compromiso municipal con una cita que considera fundamental para la promoción del sector y del territorio.

Guijarro subraya que la feria «es mucho más que una cita ganadera», ya que permite reunir en un mismo espacio a profesionales, productores, empresas, instituciones y ciudadanía, al tiempo que ofrece una oportunidad para dar a conocer «la calidad de nuestros productos, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones».

La responsable municipal pone especialmente en valor el protagonismo que tendrá el Cordero Segureño, como producto de referencia y seña de identidad de Huéscar y de su comarca, y destaca la importancia de seguir impulsando su conocimiento y consumo, así como de respaldar a los ganaderos que mantienen esta raza autóctona.

La concejala también valora las novedades incorporadas al programa de 2026, especialmente las actividades dirigidas a los más jóvenes y las I Ovimpiadas de Ovino de Andalucía, al considerar que iniciativas de este tipo contribuyen a acercar el mundo ganadero a las nuevas generaciones y a poner en valor la formación de los futuros profesionales del sector.

«Queremos que esta feria mire al futuro sin perder sus raíces», señala Guijarro, quien anima a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas y a disfrutar de una semana en la que Huéscar volverá a situarse como escaparate del sector agroganadero, de la gastronomía y de la cultura de la comarca.

El cartel anunciador de la 53 Concurso Subasta Nacional de reproductores de Ovino Segureño y de la 27 edición de la Feria Agroganadera es obra de Celia Masegosa Dúran.

Actividades

La programación arrancará el lunes 21 de septiembre con las jornadas técnicas dirigidas especialmente a los profesionales del sector. Durante los primeros días de la semana se abordarán cuestiones relacionadas con la producción sostenible, las novedades e innovaciones aplicadas a la ganadería y el asesoramiento veterinario de las explotaciones de raza ovina segureña. Estas jornadas volverán a servir como punto de encuentro y de intercambio de conocimientos entre ganaderos y especialistas.

A partir del jueves 24 de septiembre comenzará la programación más abierta al público de la Feria Agroganadera, con la apertura del recinto ferial y la exposición y venta de productos agroganaderos, artesanales y agroalimentarios. La feria volverá a combinar la promoción del sector primario con la gastronomía, la cultura y las tradiciones vinculadas al territorio.

Uno de los grandes atractivos será el área gastronómica, donde los visitantes podrán degustar diferentes elaboraciones a base de Cordero Segureño, junto a productos de la comarca y vinos de la Denominación de Origen Protegida de Granada. La gastronomía tendrá además un marcado carácter divulgativo mediante diferentes actividades y demostraciones culinarias.

Tomates autóctonos

Entre las propuestas previstas destacan la degustación y cata de tomates autóctonos, la cata de aceite, el taller de elaboración de queso artesanal, el taller de esparto y diferentes actividades de show-cooking destinadas a mostrar las posibilidades culinarias del Cordero Segureño IGP a través de elaboraciones creativas e innovadoras.

Una de las principales novedades de esta edición será el cambio de orientación del tradicional concurso gastronómico, que este año estará dirigido a niños y niñas, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones la gastronomía, los productos locales y la cultura vinculada al Cordero Segureño.

La programación incorporará también actividades dirigidas al público familiar, reforzando el carácter participativo de una feria que pretende combinar la promoción profesional del sector con una oferta de ocio para vecinos y visitantes.

tro de los grandes estrenos será la celebración de las I Ovimpiadas de Ovino de Andalucía, una iniciativa en la que participarán alumnos procedentes de las diferentes ediciones de las escuelas de pastores de Andalucía. Los participantes tendrán que demostrar en directo sus conocimientos y destrezas mediante distintas pruebas prácticas relacionadas con el manejo del ganado, de las que saldrá el ganador de esta primera edición andaluza.

A ello se sumarán el masterclass de monta de caballos, que ampliarán la programación vinculada al mundo rural y ganadero.

El flamenco

La cultura volverá a tener un espacio destacado con las actuaciones nocturnas del festival de flamenco «Pastores de la Sagra», una propuesta que permitirá unir tradición, música y patrimonio durante las noches de esta semana festiva.

De esta forma, la Feria Agroganadera no se limitará a ser un punto de encuentro para el sector profesional, sino que volverá a ofrecer una programación dirigida a todos los públicos, poniendo en valor la identidad rural de Huéscar y de toda la comarca.