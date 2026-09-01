 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Baza

  1. Portada
  2. Baza

Huéscar se prepara para convertirse en la capital del Cordero Segureño

La localidad oscense acogerá el 53º Concurso-Subasta Nacional de la Raza Ovina Segureña

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Huéscar se prepara para convertirse en la capital del Cordero Segureño
José Utrera García

José Utrera García

Baza

Huéscar volverá a convertirse del 21 al 27 de septiembre en uno de los grandes referentes del sector agroganadero nacional con la celebración de la ... XXVII Feria Agroganadera de Huéscar y el 53º Concurso-Subasta Nacional de la Raza Ovina Segureña, una cita que reunirá durante una semana a ganaderos, criadores, profesionales, empresas, instituciones y visitantes en torno a la raza ovina segureña y a uno de los productos más representativos de la comarca: el Cordero Segureño IGP.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Huéscar se prepara para convertirse en la capital del Cordero Segureño

[]

Huéscar se prepara para convertirse en la capital del Cordero Segureño