Huéscar se prepara para celebrar sus fiestas patronales con cinco días de música, tradición y devoción a Alodía y Nunilón

Huéscar se prepara para vivir una nueva edición de sus fiestas patronales en honor a las santas Alodía y Nunilón. La programación combina los actos ... religiosos con propuestas musicales, actividades culturales, espectáculos taurinos y encuentros populares dirigidos a vecinos de todas las edades.

La edición de este año llega marcada por el reconocimiento institucional otorgado a las santas Alodía y Nunilón, proclamadas Alcaldesas Perpetuas de Huéscar. La distinción ha estado acompañada durante los últimos meses por iniciativas destinadas a acercar la tradición patronal a distintos enclaves del municipio, entre ellos Duda, La Parra, la Virgen de la Cabeza y San Clemente.

El alcalde, Ramón Martínez, destaca el carácter especial de una edición que invita a reencontrarse con las raíces, compartir la celebración y reforzar el sentimiento de pertenencia a Huéscar. También ha subrayado la importancia de seguir mejorando el recinto ferial de La Almazara, que, tras su ampliación, incorpora nuevas actuaciones para consolidarse como espacio de encuentro no solo durante las fiestas, sino también a lo largo del año.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Lucía Lozano, ha agradecido la colaboración de los trabajadores municipales, asociaciones, colectivos y profesionales que participan en la organización de las actividades y destaca que cada año «nuestra Feria nos brinda una oportunidad para celebrar lo que somos y para mirar también hacia todo lo que hemos sido capaces de construir juntos. Y si algo he aprendido durante estos años es que las grandes cosas de un pueblo no se consiguen de manera individual, sino con la participación, el compromiso y la ilusión de todos».

Lucia Lozano, significa que durante estos años «hemos trabajado para que nuestra Feria crezca, para que tenga su propio espacio, para que nuestras tradiciones encuentren nuevas formas de disfrutarse y para que niños, jóvenes, mayores, vecinos y visitantes puedan sentirse parte de ella. Y hoy, al contemplar todo lo que hemos recorrido, solo puedo sentir agradecimiento».

El pregón

Uno de los momentos centrales de la Feria de Octubre será el pregón inaugural, previsto para el miércoles 21 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro Oscense. El encargado de pronunciarlo será el párroco de Huéscar, José Antonio Martínez Ramírez, quien recibirá también durante el acto el nombramiento de Hijo Adoptivo del municipio, en reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con la localidad.

La programación de esa primera jornada comenzará a las 17.45 horas con el repique de campanas y el disparo de cohetes que anunciarán el inicio de las fiestas. A las 18.00 horas tendrá lugar el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, que recorrerá la plaza Mayor y las calles Morote, Noguera y San Francisco hasta llegar al recinto ferial de La Almazara. La noche continuará con música y un tributo a Extremoduro, seguido de la actuación de Álvaro Cano DJ.

El día grande de las patronas

El jueves 22 de octubre estará dedicado especialmente a las santas Alodía y Nunilón. La jornada comenzará a las 10.00 horas con un nuevo repique de campanas y lanzamiento de cohetes con motivo de su onomástica. A mediodía se celebrará la misa solemne en honor a las patronas, seguida de la salida procesional por las calles de la localidad.

El itinerario previsto discurrirá por las calles Comercio, Mayor y Morote, la plaza Mayor y de nuevo Comercio, hasta regresar a Santa María. La celebración religiosa constituye uno de los principales puntos de encuentro de unas fiestas que mantienen su estrecha relación con la tradición y la devoción popular de los oscenses.

La actividad continuará por la tarde en el recinto ferial de La Almazara, donde a las 16.00 horas está prevista la actuación del showman Felipe Rubio. A las 21.00 horas, el grupo de Manuel Orihuela ofrecerá un espectáculo de pasodobles y, a las 23.00 horas, llegará el concierto del grupo Leben.

La programación musical tendrá un peso destacado durante todo el fin de semana, con actuaciones pensadas para distintos públicos y propuestas que buscan mantener el ambiente festivo hasta la madrugada.

El viernes 23 de octubre arrancará con actividades dirigidas a las personas mayores. A las 16.00 horas se ofrecerá una chocolatada acompañada por la actuación de la Rondalla Pinares de La Sagra. A continuación, a las 17.30 horas, el público podrá disfrutar de la propuesta del grupo Al Compás, con el espectáculo Castañuelas sin fronteras, dirigido por el maestro Emilio Hernández.

La copla tendrá su espacio a las 21.00 horas con la actuación de Verónica San Juan en el recinto ferial. La noche concluirá con una verbena popular protagonizada por el grupo flamenco Los Tocayos y la Orquesta Atrevida.

La tauromaquia también formará parte de la Feria. El viernes, a las 20.00 horas, el Teatro Oscense acogerá las XXIII Jornadas Taurinas organizadas por la Peña Taurina Tendido Cero, con la presentación de la revista Tendido Cero, a cargo de Pablo Quiles Smith, y el pregón taurino de Pedro Bustos de Abajo.

El sábado 24 concentrará buena parte de las actividades festivas. A las 12.00 horas, el paseo de Santo Cristo será escenario de una exhibición de toreo de salón en la que los profesionales mostrarán las técnicas de la tauromaquia y permitirán que los más pequeños prueben sus habilidades. Al finalizar, se celebrará un encierro infantil.

A las 13.00 horas, el salón de plenos del Ayuntamiento acogerá la presentación del libro Geoparque de Granada. Imágenes escritas con luz y tiempo, con un encuentro con sus autores.

La programación taurina continuará a las 17.00 horas con la gran final del III Circuito Provincial de Granada de Novilladas sin Picadores, prevista en la plaza de toros de Huéscar.

La noche del sábado tendrá como protagonistas a El Duende Callejero y Gonzalo Alhambra, que actuarán a partir de las 23.00 horas en el recinto ferial de La Almazara. La fiesta continuará después con DJ Aura. Las entradas para el concierto se han anunciado a 15 euros en venta anticipada y 20 euros en taquilla.

El domingo 25 de octubre pondrá el broche final a las fiestas con una programación pensada para compartir en familia. A las 12.00 horas se celebrará la feria de mediodía, mientras que a las 13.00 horas actuará el cuerpo de baile de la Escuela de Danza La Habana. La jornada incluirá también el Día del Niño, durante el cual las atracciones del recinto ferial tendrán precios reducidos, una medida destinada a facilitar que los más pequeños disfruten de las últimas horas de celebración.

El cierre oficial llegará a las 20.00 horas con un castillo de fuegos artificiales que anunciará el final de la Feria de octubre de 2026.