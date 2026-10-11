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Huéscar se prepara para celebrar sus fiestas patronales con cinco días de música, tradición y devoción a Alodía y Nunilón

La Feria de Octubre se celebrará del 21 al 25 de octubre con el pregón del párroco José Antonio Martínez Ramírez, que será nombrado Hijo Adoptivo

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Huéscar las Santas nombradas alcaldesas perpetuas
José Utrera García

José Utrera García

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Huéscar se prepara para vivir una nueva edición de sus fiestas patronales en honor a las santas Alodía y Nunilón. La programación combina los actos ... religiosos con propuestas musicales, actividades culturales, espectáculos taurinos y encuentros populares dirigidos a vecinos de todas las edades.

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Huéscar se prepara para celebrar sus fiestas patronales con cinco días de música, tradición y devoción a Alodía y Nunilón

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Huéscar se prepara para celebrar sus fiestas patronales con cinco días de música, tradición y devoción a Alodía y Nunilón