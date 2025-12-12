Huéscar le dedica una calle a «José de la Losa»

El Pleno del Ayuntamiento de Huéscar aprueba por unanimidad una moción Institucional, propuesta por el Grupo «Huéscar En Marcha» y apoyada por consenso por todos ... los grupos políticos, PSOE y PP, para dedicar una calle de la ciudad lleve José Sánchez Martínez, «José de la Losa», fallecido recientemente.

El alcalde de Huéscar, Ramón Martínez, destaca que «José de la Losa» ha sido una figura fundamental del folclore oscense, «dedicando su vida a preservar y transmitir nuestras tradiciones musicales. Su entrega, humildad y amor por Huéscar lo convirtieron en un referente cultural querido por todos».

La propuesta aprobada en pleno dará su nombre a la actual intersección de la Calle Jardines, en el entorno donde vivió y donde su recuerdo sigue presente entre vecinos y familiares. «Con esta propuesta queremos rendir homenaje a una persona que contribuyó de manera extraordinaria a mantener viva la identidad cultural de Huéscar».

José Sánchez Martínez, conocido y querido por todos como «José de la Losa», nació el 16 de marzo de 1942, hijo de Luis y Victoriana. Contrajo matrimonio con Josefa Fernández Galera, con quien formó una familia de tres hijos: José Luis, Nieves y Juan Ramón. Toda su vida profesional la desarrolló como guarda en la finca de «La Losa», al pie de la Sagra, origen de su nombre popular. José, falleció el pasado 14 de octubre de 2025, dejando tras de sí un legado humano y cultural de enorme valor para Huéscar y su comarca.

Desde muy joven se impregnó intensamente de las tradiciones musicales que formaban parte de las cuadrillas de ánimas junto a su padre, dichas cuadrillas actuaban y transitaban por el territorio de las parroquias de San Clemente del Guardal, Santas Mártires del Monte y Santa María de Huéscar. Allí aprendió a interpretar y transmitir aguilandos, jotas, seguidillas, fandangos y otras piezas del folclore local, así como a tocar diversos instrumentos tradicionales. Su curiosidad y pasión por la música de raíz lo llevaron incluso a incorporar melodías populares de otras zonas, enriqueciendo así su vasto repertorio. A lo largo de su vida formó parte de agrupaciones como: La Cuadrilla de Ánimas de San Clemente. Rondalla de Huéscar. El Coro del Centro de Día y Participación Activa de Mayores y el Coro Rociero «Aires de Jubrena», entre otros.

Por su trayectoria, experiencia y compromiso, «José de la Losa» se convirtió en un referente imprescindible del folclore oscense, especialmente en los procesos de recuperación y transmisión de tradiciones que, gracias a personas como él, hoy se mantienen vivas. Su conocimiento fue generosamente compartido con nuevas generaciones y con investigadores, como quedó reflejado en su última colaboración, absolutamente desinteresada y ejemplar, en el libro «Tradiciones que construyen el presente», a pesar de sus problemas de salud. Hasta el último día ha estado cantando y tocando, siempre dispuesto a transmitir y compartir su conocimiento con todo el mundo.