José de la Rosa recibe un obsequio del alcalde de Huéscar Ramón Martinez IDEAL

Huéscar le dedica una calle a «José de la Losa»

Ha sido un referente del folclore local que desde muy joven, se impregnó intensamente de las tradiciones musicales de las cuadrillas de ánimas junto a su padre

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Viernes, 12 de diciembre 2025, 22:29

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Huéscar aprueba por unanimidad una moción Institucional, propuesta por el Grupo «Huéscar En Marcha» y apoyada por consenso por todos ... los grupos políticos, PSOE y PP, para dedicar una calle de la ciudad lleve José Sánchez Martínez, «José de la Losa», fallecido recientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

