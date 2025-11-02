Huéscar celebra el 44º aniversario de la firma de paz con Dinamarca

Huéscar conmemora del 8 al 12 de noviembre de 2025 el 44º aniversario de la firma de paz con Dinamarca, un episodio histórico único que ... marcó un antes y un después en la historia contemporánea española. Bajo el título «Encuentro Hispano–Danés», la ciudad revivirá con humor, cultura y espíritu de concordia aquella peculiar «guerra» que, sin disparar un solo tiro, se prolongó durante 172 años (1809–1981).

En plena Guerra de la Independencia, Huéscar declaró formalmente la guerra al Reino de Dinamarca en 1809. El hecho quedó en el olvido hasta que, en 1981, un historiador local Vicente González Barberán descubrió la documentación. Aquella «guerra dormida» se cerró oficialmente ese mismo año con un acto de paz entre oscenses y daneses, acompañado de brindis, vikingos y abundante vino.

El gesto, difundido por la prensa internacional, llevó a Huéscar a ser reconocida como «Ciudad de la Paz», un título que simboliza su compromiso con la concordia. Incluso en plena Guerra Fría, el municipio envió botellas de vino y cartas a líderes mundiales como ejemplo de reconciliación y humor frente a los conflictos.

El Encuentro Hispano–Danés 2025 reunirá a empresarios, agentes culturales y expertos en turismo y gastronomía de ambos países. Durante cinco días, se desarrollará un programa que combina proyecciones, conciertos, encuentros empresariales y actividades educativas.

Entre los participantes destacan Catherine Fogel, especialista en gastronomía e importación de productos españoles desde Olivoteque, y Nanna Balsby, experta en turismo sostenible de Løvtag.

El cineasta Jorge Rivera, director del documental «La guerra más larga», coordinará las actividades junto al Ayuntamiento de Huéscar y JRivera Producciones, presentando nuevamente su obra para público general y escolar.