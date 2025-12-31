Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Galera Carrasco, concejal de Economía y Hacienda, IDEAL

Huéscar aprueba un presupuesto de 12,8 millones para 2026

Las cuentas municipales, equilibradas y sin deuda, refuerzan la inversión, el empleo y los servicios públicos, con un periodo medio de pago a proveedores de seis días

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Miércoles, 31 de diciembre 2025, 13:34

El Ayuntamiento de Huéscar ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 12.839.034 euros, una cifra que supone un ... incremento del 35,64 % respecto al último presupuesto aprobado en 2023, por el PP que alcanzó los 9,5 millones de euros.

