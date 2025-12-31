Huéscar aprueba un presupuesto de 12,8 millones para 2026

El Ayuntamiento de Huéscar ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 12.839.034 euros, una cifra que supone un ... incremento del 35,64 % respecto al último presupuesto aprobado en 2023, por el PP que alcanzó los 9,5 millones de euros.

El alcalde oscense, Ramón Martínez, resalta como datos relevantes la ausencia total de deuda municipal y un periodo medio de pago a proveedores de 6,38 días, muy por debajo del máximo legal de 60 días. Con estas cuentas, el consistorio apuesta por un presupuesto inversor y social, centrado en el empleo, la mejora de los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

El presupuesto para 2026 salió adelante con los votos 4 votos del PSOE y 3 de Huéscar en Marcha, mientras que los tres ediles del PP presentes en el pleno votaron en contra.

El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Galera Carrasco, ha destacado que «se trata de unas cuentas equilibradas y responsables, que refuerzan tres ejes fundamentales para nuestro municipio: la inversión pública, la creación de empleo y la protección social. Gracias a este presupuesto podremos continuar impulsando nuestro municipio construyendo un Huéscar con más oportunidades, más seguro y con mejores servicios para todos los vecinos y vecinas».

Antonio Galera señala que el Ayuntamiento mantiene la congelación de los ingresos propios, que permanecen en niveles similares a los del presente ejercicio, mientras que el aumento global del presupuesto se sustenta principalmente en la participación en los fondos del Estado y en la captación de recursos externos. Desde el equipo de gobierno se destaca el trabajo realizado para obtener subvenciones y financiación externa, lo que permitirá incrementar el volumen presupuestario a lo largo del año.

En el apartado de gastos, el presupuesto contempla un aumento de los gastos corrientes, motivado por el efecto de la inflación y por la ampliación y mejora de los servicios municipales. Entre ellos se incluyen actuaciones en mantenimiento de parques y edificios públicos, reparación de caminos, mejoras en la piscina municipal, alumbrado público, centros educativos, biblioteca y archivo, así como festejos, limpieza viaria, punto limpio, feria del cordero segureño, atención a la dependencia y tratamiento de residuos.

«Asimismo, se destinan recursos a programas de inserción laboral, control de colonias felinas y programas de salud, y se mantiene la partida destinada a estudios y trabajos técnicos, considerada clave para la captación de futuras subvenciones», precisa el edil.

El presupuesto de 2026 refuerza también el apoyo a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio, con la mejora y ampliación de convenios. Destaca el incremento de la aportación a la Semana Santa, a través del convenio con la Confederación de Cofradías, así como el respaldo a las asociaciones de mujeres, por su labor social y cultural en Huéscar.

Inversiones

En materia de inversiones, el presupuesto contempla una dotación de 3.500.162 euros. Entre las actuaciones previstas figuran la remodelación de la Plaza de Santa Adela, programas de formación profesional y empleo, la ampliación del cementerio municipal, el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), la renovación del alumbrado exterior, mejoras en varias calles, el ciclo integral del agua, la creación de una sala multiusos en el Convento de Santo Domingo, la mejora de la seguridad vial en el polígono industrial y actuaciones de transformación digital.

El capítulo de personal también experimenta un incremento, con la previsión de nuevas incorporaciones para cubrir jubilaciones y reforzar los servicios municipales. Está prevista la contratación de dos agentes de Policía Local, un técnico de administración general, auxiliares administrativos y personal de servicios. Además, se impulsan programas de empleo juvenil como Andalucía Activa – T Joven, con una dotación de 300.400 euros, y programas de formación profesional y empleo por valor de más de 711.000 euros.

El presupuesto incluye igualmente una partida de 25.000 euros destinada a la defensa de los recursos hídricos y manantiales del municipio, como Fuencaliente o Parpacén, en apoyo a agricultores y ganaderos.