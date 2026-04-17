El Hospital de Baza ya tiene un equipo del 061 para traslados de pacientes críticos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha incorporado un equipo de emergencias sanitarias terrestre del 061, con base en Baza, destinado a la realización de ... traslados interhospitalarios de pacientes críticos en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.

La unidad está integrada por un profesional médico, personal de enfermería y un técnico de emergencias sanitarias, y opera en horario nocturno, de 20:00 a 8:00 horas.

Este recurso se suma a los dispositivos ya existentes en la zona y se orienta a la atención de pacientes con patologías tiempo-dependientes, en un contexto marcado por la dispersión geográfica y la distancia a los hospitales de referencia.

El equipo complementa la actividad del helicóptero del 061, que continúa realizando traslados interhospitalarios desde su base en Baza en horario diurno, lo que permite la cobertura del servicio durante las 24 horas.

El transporte sanitario de pacientes críticos en Andalucía está coordinado por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que organiza los recursos disponibles en función de las necesidades asistenciales.

La incorporación de este equipo se enmarca en las actuaciones de organización del transporte sanitario en la zona, mientras se continúa con la tramitación del nuevo contrato de servicio.

Los sindicatos del Área Sanitaria Nordeste habían denunciado el traslado de enfermos a Granada haciendo transbordo en un área de servicio de Guadix y los que procedían de Guadix se hacia el trasbordo a otra ambulancia a la altura de la Venta el Molinillo, lo que generó una gran polémica, no solo por los transbordos, también porque tanto las comarcas de Baza y de Guadix se quedan sin un recurso al utilizarse las ambulancias de emergencia que cubren ambas comarcas.

En fechas próximas se anuncian obras de mejora en el helipuerto del Hospital de Baza, y mientras tanto el helicóptero sanitario va a tener su base provisional en un helipuerto del INFOCA en la comarca de Guadix.