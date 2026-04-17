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Equipo del 061 del Hospital de Baza para traslados de pacientes criticos IDEAL

El Hospital de Baza ya tiene un equipo del 061 para traslados de pacientes críticos

Este equipo que comenzo a funcionar ayer jueves garantizará los traslados interhospitalarios en una zona compleja, hasta la puesta en marcha del nuevo contrato de servicio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 17 de abril 2026, 12:50

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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha incorporado un equipo de emergencias sanitarias terrestre del 061, con base en Baza, destinado a la realización de ... traslados interhospitalarios de pacientes críticos en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.

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