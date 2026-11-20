La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Baza celebra este fin de semana su tradicional peregrinación extraordinaria anual, que este año tendrá un significado ... especial al encontrarse la Virgen del Rocío en Almonte, y no en su habitual santuario de la aldea de El Rocío.

Alrededor de 80 peregrinos bastetanos se han desplazado hasta tierras onubenses para participar en los actos religiosos y de convivencia organizados por la hermandad, encabezada por su hermana mayor, María Luisa Torres Collados. La expedición cuenta también con la presencia de representantes de otras hermandades y cofradías de Baza, entre ellas la Cofradía de Santiago, la del Nazareno y la Virgen del Carmen, que acompañarán a los rocieros en esta cita de especial significado para la corporación.

El principal acto de la peregrinación tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, con la celebración de una misa ante la imagen de Nuestra Señora del Rocío, que se encuentra actualmente en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. La Eucaristía comenzará a las 12.00 horas, estará oficiada por el consiliario de la hermandad bastetana, Sergio Villalba Marcos, y contará con el acompañamiento musical del coro de la Hermandad del Rocío de Baza.

La celebración permitirá a los rocieros de Baza encontrarse con la Blanca Paloma en Almonte, en unas circunstancias diferentes a las de otras peregrinaciones, ya que la imagen permanece en la localidad almonteña con motivo de su estancia en la parroquia, por lo que los actos centrales se desarrollarán allí y no en su habitual ermita de la aldea de El Rocío.

La jornada del sábado incluirá también una charla titulada 'Vida en Hermandad', que se celebrará a las 20.00 horas en la casa de la corporación en la aldea de El Rocío. Será impartida por Juan José Molina Ballesta, fundador de la página Rocieros en el Mundo, en un encuentro planteado para reflexionar sobre el significado de la vida de hermandad, reforzar los vínculos entre sus miembros y profundizar en la devoción a la Virgen.

La programación continuará el domingo 22 de noviembre, cuando la Hermandad del Rocío de Baza acompañará a su hermandad madrina de Gelves en la celebración de su misa de peregrinación extraordinaria. Los actos comenzarán con el encuentro en la capilla de Jesús del Gran Poder, donde ambas corporaciones cantarán el Ángelus antes de iniciar la procesión hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La Eucaristía está prevista para las 13.00 horas.

Vado del Quema

La peregrinación arrancó desde Baza esta pasada madrugada del viernes, después de la misa de despedida de romeros celebrada el pasado 14 de noviembre en la iglesia de Santiago, oficiada por el consiliario Sergio Villalba Marcos y cantada por el coro de la hermandad.

El desplazamiento contempla también una parada en el entorno del Vado del Quema, donde los peregrinos realizarán un tramo del camino y tendrá lugar el tradicional bautizo de los nuevos hermanos, uno de los momentos de convivencia y simbolismo de la experiencia rociera.

Tras los actos religiosos y las jornadas de convivencia en la aldea de El Rocío y Almonte, la expedición emprenderá el regreso a Baza el domingo por la tarde.

Con esta peregrinación extraordinaria, la Hermandad del Rocío de Baza volverá a renovar su compromiso con la devoción rociera y sus vínculos con otras corporaciones, en una cita que este año adquiere un carácter singular al permitir a sus hermanos venerar a la Virgen en Almonte, el municipio que la acoge durante su estancia fuera de la aldea.