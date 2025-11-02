Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

El Nazareno a su paso por la Plaza Mayor en su salida extraordinaria ENRIQUE MATEOS

La Hermandad del Nazareno agradece la participación en su salida extraordinaria

El final del aniversario de su refundación será una misa pontifical presidida por el obispo de la Diocesis a celebrar el día domingo 23 de noviembre

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:28

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Victoria en su Pena y Dolor de Baza, agradece públicamente la participación en ... la salida extraordinaria de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La procesión de alabanza que se celebró el pasado sábado 25 de octubre por el barrio de San Juan donde tiene su sede la hermandad, así como por el centro de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor, la Carrera de Palacio y Alameda.

