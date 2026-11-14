La guitarra flamenca toma el Teatro Dengra de Baza con el Festival Peña Arremate

El Teatro Dengra de Baza acoge este sábado 14 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, una nueva edición del Festival Flamenco Peña ... Arremate. Organizado por la Asociación Cultural Peña Arremate en una fecha muy próxima al Día Internacional del Flamenco, el evento cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Baza y la Diputación de Granada, además del respaldo de Clínica Pilar Quesada y Olibaza.

En esta edición, el cartel apuesta por el protagonismo de la guitarra flamenca a través de dos referentes indiscutibles del panorama actual: el sevillano Rycardo Moreno y el guitarrista local Alberto López. Ambos ofrecerán propuestas de alto nivel acompañados de destacados intérpretes:

Rycardo Moreno presentará un formato a dúo junto a la bailaora Nazaret Reyes. Alberto López actuará arropado por Carmen Gil al cante, David Galiano Escalona a la percusión y Óscar de los Reyes al baile.

Nacido en Lebrija (Sevilla) en 1981, Rycardo Moreno es guitarrista, compositor, arreglista y productor musical. Apadrinado en sus inicios como solista por Gerardo Núñez, cuenta con una sólida discografía que incluye títulos como Varekai, Agaleano, En vivo y Mi esencia -reconocido por la crítica de El País como mejor disco de flamenco de 2020-. Tras pasar por escenarios internacionales de ciudades como Nueva York, Londres o Ámsterdam y abrir la Bienal de Sevilla, llega tras el éxito de su último trabajo, Concierto nº1 para guitarra flamenca, grabado junto a la orquesta La Perla bajo el apadrinamiento de Luis Cobos.

Por su parte, el bastetano Alberto López (1990) regresa a su tierra avalado por una brillante carrera internacional. Formado inicialmente en el Conservatorio «José Salinas» de Baza y licenciado en Córdoba, ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Primer Premio en el Certamen «Manuel Cano» de Ogíjares, el Concurso Nacional de Jaén o el segundo puesto en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Con espectáculos propios como Siento y su trabajo discográfico Detrás de la Verdad, ha girado por Europa, América y Asia, colaborando además con figuras de la talla de Estrella Morente, Tomatito, El Pele, Esperanza Fernández o Rosalía.

Las entradas para asistir a la gala pueden adquirirse tanto en la Casa de la Cultura como en la propia taquilla del Teatro Dengra.