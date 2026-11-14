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La guitarra flamenca toma el Teatro Dengra de Baza con el Festival Peña Arremate

Los guitarristas Rycardo Moreno y el bastetano Alberto López protagonizan una cita imprescindible que reúne a grandes figuras del toque y el baile actual en vísperas del Día Internacional del Flamenco

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Alberto López
José Utrera García

José Utrera García

Baza

El Teatro Dengra de Baza acoge este sábado 14 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, una nueva edición del Festival Flamenco Peña ... Arremate. Organizado por la Asociación Cultural Peña Arremate en una fecha muy próxima al Día Internacional del Flamenco, el evento cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Baza y la Diputación de Granada, además del respaldo de Clínica Pilar Quesada y Olibaza.

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