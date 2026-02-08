Los Grupos de Desarrollo Rural de Granada movilizaron una inversión de 42 millones de euros

Los 8 Grupos de Desarrollo Rural de Granada han movilizado 41,7 millones de euros de inversión total en la provincia a partir de una ... ayuda pública de 29 millones de euros en el anterior marco de ayudas europeas.

A finales de diciembre, finalizaba el marco LEADER 2017-2025, un programa de subvenciones europeas en el que los ocho Grupos de Granada han aportado 645 proyectos de emprendimiento en las zonas rurales de la provincia permitiendo que más de 1.600 de personas mantengan o encuentren trabajo en su territorio.

Las personas emprendedoras de la provincia de Granada han respondido a las convocatorias de ayudas del programa LEADER con más de 1.425 iniciativas empresariales lo que demuestra el dinamismo empresarial del medio rural granadino.

Las iniciativas apoyadas tienen que ver la creación o modernización de empresas, proyectos de Ayuntamientos, así como de asociaciones sin ánimo de lucro. Todas ellas han generado empleo y han dinamizado el tejido empresarial fortaleciendo la economía local y mejorando la calidad de vida de la población. Además, los proyectos apoyados con fondos europeos LEADER han priorizado la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades, con especial atención al papel de la juventud y de las mujeres en el desarrollo rural.

Son datos de los Grupos de Desarrollo Rural Alpujarra-Sierra Nevada de Granada, Altiplano de Granada, Los Montes de Granada, Guadix, Valle de Lecrín, Temple y Costa, Alfanevada, Poniente Granadino y Vega-Sierra Elvira que han participado en una reunión de coordinación con la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) celebra en Baza.

Durante el encuentro al que asistió el presidente de ARA, Rafael Llamas y responsables de los Grupos de Desarrollo, entre ellos, el presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada, Gabriel Villalobos y el alcalde de Baza, Pedro Ramos se han abordado temas relevantes para el desarrollo rural y la próxima convocatoria de ayudas LEADER.

En el marco de ayudas que acaba de finalizar, los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía han apoyado más de 4.000 proyectos en el medio rural si bien se han tramitado más de 9.000 iniciativas. El programa ha contado con una ayuda pública de 185 millones ha movilizado, gracias a la aportación privada, más de 242 millones de euros y 9.000 personas han encontrado o mantenido un empleo en su territorio.

En las próximas semanas, ARA se reunirá con los 48 Grupos de Desarrollo Rural para mantener una coordinación efectiva y fortalecer su representatividad de cara al nuevo marco de ayudas,

Los Grupos de Desarrollo Rural de Granada contarán con menos dinero pues se anuncia casi 22 millones de euros hasta 2029 para seguir transformando las zonas rurales de la provincia. Se trata de la provincia con mayor asignación de fondos europeos LEADER en este nuevo programa. Para el conjunto de Andalucía, el presupuesto asciende a 140 millones de euros.

La nueva convocatoria de ayudas 2023- 2027 que se publicará próximamente supone una nueva oportunidad para seguir contribuyendo a un medio rural más igualitario, sostenible y resiliente. En este sentido, la red andaluza ha resaltado la colaboración y entendimiento con la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria en la mejora de la normativa que regulará las ayudas al emprendimiento rural en Andalucía. Unas ayudas públicas a fondo perdido que se asignarán en concurrencia no competitiva, con una importante simplificación en las líneas de ayudas y la creación del cheque rural con incentivos de hasta 50.000 euros de ayuda anticipada para poner en marcha su idea.