El grupo Zalema celebra su décimo aniversario con un concierto en el teatro Dengra Andrea Viedma, Virginia Millán, Isa Sánchez, y Diego Alonso actuaran como artistas invitados

BAZA Sábado, 18 de octubre 2025

El teatro Dengra de Baza, acoge este sábado un concierto muy especial con motivo del décimo aniversario de Zalema, una trayectoria de años de grandes experiencias del lado humano y artístico; años en los que han hurgado en las músicas de aquí y de allá buscando su más profunda raíz y entendiendo la música como una hermosa manera de «tender puentes».

Zalema va a estar arropados de grandes artistas invitados muy especiales: como, Andrea Viedma: Baile flamenco. Virginia Millán: Danza oriental. Isa Sánchez: flauta. Diego Alonso: percusión. Sonido: Pepe Bonachera; @Rafa Pérez. Los integrantes de Zalema, son Raquel Moreno, Antonio Capote, Miguel Ángel Ruiz y Alberto Maezo.

El concierto «En nuestra tierra», será en el Teatro Dengra hoy sábado a las 20:30h. Las Entradas cuestan 12 euros en la Casa de la Cultura y en Taquilla.

Hace diez años Zalema se presentó así «Salam Aleikum», «shalom aliechem», «la paz esté con vosotros». Las culturas árabe, judía y cristiana comparten este saludo; eso mismo quiere decirnos la palabra «ZALEMA» en la lengua andalusí mozárabe.

A finales de 2015, y con la intención de estrechar lazos en común entre distintas culturas, usando el flamenco como aglutinante, nace esta formación musical en Baza, planteando un repertorio basado fundamentalmente en arreglos propios sobre temas tradicionales andalusíes de origen sefardí, árabe y cristiano, de tiempos pasados (Al-Ándalus) así como más recientes.

Literatura y música se funden de la mano: romances lírico novelescos o fronterizos, canciones de boda, moaxajas andalusíes, nanas, cantigas de Alfonso X el Sabio…, «forman parte de nuestro legado, que se presenta bajo un prisma unificador alejado del concepto «rancio» de «purismo» y que entiende nuestra música como un regalo de «impureza», hija de la mejor familia, el «mestizaje».

Desde su nacimiento Zalema ha estado presente en destacados festivales tanto a nivel nacional e internacional: XXIV Edición del Festival Nacional de Música Andalusí de Fez (Marruecos).Noches de Alcazaba (Alcazaba de Almería).Festival Internacional de poesía 'Embrujo del Agua' (Casa Museo Federico García Lorca – Valderrubio - Granada).Festival de las 3 culturas de Castronuño (Valladolid). Muestra Internacional Audiovisual Orce Crea – Origen (Orce-Granada). Los viernes de tradición. San Sebastián de los Reyes (Madrid). Y una larga lista de actuaciones.