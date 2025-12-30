Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

El Grupo Municipal de Coros y Danzas en las residencias de Baza IDEAL

El Grupo Municipal de Coros y Danzas lleva la Navidad a las residencias de mayores

Música, baile y tradiciones populares llenan de emoción la residencia Braulia Ramos y el hogar San José en una visita cargada de sentimiento y memoria

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 30 de diciembre 2025, 21:59

El Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza volvió a cumplir con su tradicional cita navideña con las personas mayores de la ciudad bastetana, ... visitando en esta ocasión la residencia municipal Braulia Ramos y la residencia-hogar San José, gestionada por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Una mañana marcada por la música, el baile y el espíritu de la Navidad que despertó emociones y recuerdos entre los residentes.

