El Grupo Municipal de Coros y Danzas lleva la Navidad a las residencias de mayores

El Grupo Municipal de Coros y Danzas de Baza volvió a cumplir con su tradicional cita navideña con las personas mayores de la ciudad bastetana, ... visitando en esta ocasión la residencia municipal Braulia Ramos y la residencia-hogar San José, gestionada por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Una mañana marcada por la música, el baile y el espíritu de la Navidad que despertó emociones y recuerdos entre los residentes.

Como es habitual en estas fechas, el grupo ofreció un repertorio de piezas tradicionales profundamente ligadas a la cultura local. Cantos, bailes y melodías populares fueron seguidos con atención y emoción por los asistentes, en un ambiente en el que no faltaron los aplausos ni las lágrimas, convirtiendo la actuación en un sincero homenaje a la memoria y a las vivencias de los mayores.

La iniciativa, con la que el grupo quiso felicitar la Navidad a los residentes, puso de nuevo en valor el folklore como elemento de unión entre generaciones y como vehículo para transmitir afecto, cercanía y reconocimiento. Tanto los residentes como el personal de ambos centros agradecieron una actividad que cada año se espera con especial ilusión.

A la visita se sumaron representantes del Ayuntamiento de Baza, encabezados por el alcalde Pedro J. Ramos, cuya presencia fue valorada como un respaldo institucional a una tradición muy arraigada en la ciudad. El alcalde destacó la importancia de compartir con los mayores las tradiciones más representativas de Baza en fechas tan señaladas y elogió la labor del Grupo Municipal de Coros y Danzas, animándolos a seguir llevando la cultura local a espacios tan significativos como las residencias de mayores.