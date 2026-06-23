La FP de Granada y Almería se unen para frenar la despoblación rural con el proyecto 'Nexo FP Impulsa'

La Formación Profesional de las provincias de Granada y Almería da un paso decisivo para combatir la despoblación rural y fortalecer la empleabilidad juvenil con ... la puesta en marcha de NEXO FP IMPULSA, un innovador proyecto colaborativo impulsado por cinco centros educativos públicos.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, nace con el objetivo de transformar la conexión entre alumnado y empresas en las zonas rurales, creando un modelo de colaboración que favorezca la inserción laboral y el arraigo del talento joven en sus municipios de origen.

El proyecto está coordinado por el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza y cuenta con la participación del IES José Marín de Vélez-Rubio, IES Rosa Navarro de Olula del Río, IES Juan Rubio Ortiz de Macael y IES Acci de Guadix, configurando así un auténtico corredor de talento entre la comarca de Baza, la comarca de Guadix y el norte de Almería.

El núcleo central de esta iniciativa es una plataforma digital, NEXO FP IMPULSA, ya disponible en App Store y Android, diseñada para conectar directamente los perfiles profesionales del alumnado de Formación Profesional con las necesidades reales del tejido empresarial local.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, María José Martín, ha destacado durante la presentación que «vivimos un reto silencioso pero profundo: la despoblación rural; durante décadas, nuestros jóvenes han sentido que, para desarrollar su talento, tenían que marcharse a las grandes ciudades y hoy, con proyectos como NEXO FP IMPULSA esto está empezando a cambiar».

Martín destaca que esta red educativa «está creando un corredor de talento que conecta directamente a más de 800 alumnos y 116 docentes con las empresas de su propio municipio», destacando el valor estratégico de la Formación Profesional como motor de desarrollo territorial.

«Desde la Delegación Territorial hemos dado luz verde a esta alianza porque creemos en una Formación Profesional de excelencia, vertebradora y digita, el futuro de Andalucía no se juega solo en las capitales, sino también en cada taller, cada laboratorio y cada aula de Baza, Macael, Vélez-Rubio, Olula del Río o Guadix», ha especificado.

Por su parte, desde la coordinación del proyecto se insiste en que NEXO FP IMPULSA nace como «un escudo colectivo contra la fuga de cerebros rural», apostando por un modelo donde las empresas puedan identificar el talento disponible en su entorno inmediato y generar oportunidades reales de empleo.

La iniciativa cuenta con un amplio respaldo institucional y empresarial, con el apoyo de los ayuntamientos implicados, las Cámaras de Comercio de Granada y Almería, la Asociación de Empresarios de Baza, la Asociación de Empresarios de Huéscar, la Asociación de Empresarios del Mármol (AEMA), ASEMPAL, la Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca de Guadix, así como entidades como el CEP de Baza, CADE y Plena Inclusión Granada.

Además de la plataforma tecnológica, el proyecto contempla encuentros de networking, ponencias, actuaciones y espacios de intercambio entre alumnado y empresas, reforzando una visión moderna de la empleabilidad basada en la conexión, la innovación y la comunidad.

IES Pedro Jiménez Montoya

IES Pedro Jiménez Montoya

El IES Pedro Jiménez Montoya, centro coordinador de NEXO FP IMPULSA, es uno de los referentes educativos del norte de la provincia de Granada, con una comunidad educativa formada por 891 alumnos, 116 docentes y 19 profesionales de administración y servicios.

Su oferta educativa abarca desde Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta una amplia red de enseñanzas de Formación Profesional, entre las que destacan ciclos de Grado Medio y Superior en áreas estratégicas como Automatización y Robótica Industrial, Desarrollo de Aplicaciones Web, Laboratorio Clínico y Biomédico, Educación Infantil, Industria Alimentaria, Electromecánica de Vehículos, Instalaciones Eléctricas, Gestión Administrativa, Atención a Personas en Situación de Dependencia y Cuidados Auxiliares de Enfermería, consolidándose como un eje fundamental para la formación y empleabilidad del territorio.

Con proyectos como NEXO FP IMPULSA, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con una dotación de 60.000 euros, el centro reafirma su compromiso con una FP innovadora, conectada con la realidad empresarial y orientada a construir oportunidades de futuro desde el medio rural.