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La FP de Granada y Almería se unen para frenar la despoblación rural con el proyecto 'Nexo FP Impulsa'

Cinco centros educativos públicos lanzan una alianza estratégica para conectar al alumnado con el tejido empresarial y retener el talento joven en el territorio

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Delegados con Manolo Navarro, director del IES Jimenez Montoya de Baza.
José Utrera García

José Utrera García

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La Formación Profesional de las provincias de Granada y Almería da un paso decisivo para combatir la despoblación rural y fortalecer la empleabilidad juvenil con ... la puesta en marcha de NEXO FP IMPULSA, un innovador proyecto colaborativo impulsado por cinco centros educativos públicos.

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