El Gran Maestro Grigoryan Karen ganador del Campeonato de Andalucia Blitz celebrado en Baza

La ciudad de Baza, acogió el Campeonato de Andalucía Blitz, de ajedrez que fue ganado por el Gran Maestro Grigoryan Karen. En el evento han participado 52 jugadores de diferentes zonas de España. El ser Open, estuvo abierto a cualquier jugador y solo se exigió como requisito estar federado. La prueba fue válida para Elo Fide Blitz. Al ser también un Campeonato de Andalucía Oficial, había premios especiales para jugadores federados en Andalucía.

Es la primera vez que en Baza se ha contado con la participación de maestros Internacionales de tan alto nivel, en total 6, y algunos de ellos top 100 mundial como el GM Grigoryan Karen, el GM James Plaskett y el Subcampeón de España Blitz el GM José Carlos Ibarra. También hay que destacar al FM Luis Fernández Siles, que estuvo grabando partidas para su canal en YouTube, unos de los más seguidos en España. Estuvieron asimismo el FM Serafín Moral y el FM Lin Yingrui.

Desde la organización se destaca la presencia de la árbitro autonómica Susana Maximiano, natural de Córdoba y con la obtención de Norma de Árbitro Nacional, documento que acredita que su actuación en prácticas durante el campeonato ha sido favorable, requisito para la obtención del título de Árbitro Nacional.

La clasificación final fue la siguiente: el primer clasificado fue el GM Grigoryan, en segunda posición el GM José Carlos Ibarra Jerez y en tercera posición el granadino José Manuel López Nieto, al que también se le concedió el título de Campeón Blitz de Andalucía 2022.

En categoría de menores mejor sub 16 Ángel Serrano Almendros, mejor sub 14 Aitor Ibáñez Macías, mejor sub 10 Juan Contreras Pereira. El mejor veterano S50 Víctor Sánchez, mejor S65 Miguel Ramos y mejor jugador local Tomás Ibáñez.

El Club Deportivo Ciudad de Baza se hizo cargo de la organización de la prueba, de la que los presentes destacaron tanto las buenas condiciones de la sala de juego como el desarrollo de la competición. En la entrega de premios participaron el concejal de Deportes, Antonio Vallejo y la Federación Andaluza de Ajedrez, representada por Francisco Ferrer.