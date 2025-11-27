El Gobierno prevé iniciar la rehabilitación de la Alcazaba de Baza el próximo verano

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, visita Baza, donde se reunió con el alcalde, Pedro Justo Ramos, para anunciarle que el ... Ministerio de Vivienda ha firmado ya el protocolo de colaboración que inició la corporación municipal anterior y que garantiza la rehabilitación de la Alcazaba bastetana, «unos trabajos que contarán con casi un millón de euros que aportará el Gobierno de España, consciente de la singularidad y particularidad de este espacio patrimonial en el corazón de la ciudad», y que comenzarán previsiblemente en el segundo semestre del próximo año.

Fernández, anuncio que en las próximas semanas- siempre antes de fin de año- está previsto que salga a licitación el proyecto de la primera fase para rehabilitación de la antigua alcazaba de Baza. Se prevé que los plazos administrativos y de adjudicación se prolonguen varios meses y se espera que las obras puedan comenzar el próximo verano, una vez adjudicado el contrato. El delegado del Gobierno de España, precisa que el objetivo de la primera fase de las obras que se llevan esperando desde hace años es «garantizar cuanto antes la estabilidad estructural de la edificación y la recuperación funcional del recinto histórico como espacio público, tanto para los ciudadanos de Baza como para quienes la visitan».

Actuaciones contempladas

El proyecto tiene como objetivo conservar y restaurar los restos emergentes de la alcazaba de Baza, garantizando la estabilidad del terreno y la seguridad del espacio público. La intervención busca eliminar riesgos derivados de derrumbes y estructuras inestables, recuperando la continuidad arqueológica y permitiendo el uso seguro del recinto.

Esta primera fase comprende la excavación puntual y a baja profundidad de la cinta muraría que separa el recinto superior del inferior en la zona sur, para recuperar su trazado original documentado en fotografías históricas. También se excavará el perímetro suroriental tras la retirada del mirador, alcanzando los muros de separación entre la alcazaba vieja y la nueva, con la posterior consolidación y protección de los restos emergentes.

De forma complementaria, se estabilizarán las laderas sur y este afectadas por derrumbes, se demolerá la escalera que estrangula la torre sureste y se acondicionará la ladera tras su retirada. Finalmente, se adecuará el perímetro del recinto para garantizar condiciones seguras de uso durante la ejecución de los trabajos.

«Baza es un gran ejemplo de cómo los recursos económicos inyectados por el Estado en el territorio consiguen transformar y mejorar los servicios públicos y la vida en los municipios, que, en este caso, superan los 21 millones de euros, una cifra histórica que facilita al Ayuntamiento emprender actuaciones imposibles de afrontar sin este respaldo económico del Gobierno», precisa Fernández.

Así, además de a la financiación de los trabajos de rehabilitación de la Alcazaba, el delegado se refirió a otros programas extraordinarios que se han desplegado en el municipio bastetano, «en buena parte provienen del Plan de Recuperación». Entre ellos, ha destacado la actuación destinada a la rehabilitación del Palacio de los Enríquez, «edificio que forma parte del patrimonio del municipio gracias a que corporaciones municipales anteriores lo adquirieron» y para la que el Gobierno de España ha concedido una subvención de 3 millones de euros». Ahora, añade, «confío en que el Ayuntamiento sea diligente y ágil en la licitación de los trabajos para aprovechar al máximo la subvención concedida, ya que el fin último es poner al servicio de la ciudadanía el edificio que se ha convertido en emblema patrimonial de Baza».

Plan EDIL

Otro de las inversiones del Estado en Baza a las que hizó mención son los 8 millones de euros del Plan de Actuación Integrado de Baza, Plan EDIL, destinados a impulsar la economía local y regenerar los barrios y la trama urbana, unos fondos que se han conseguido, según puntualiza Pedro Fernández, «gracias a la experiencia, capacidad y magnífico trabajo del personal funcionario con el que cuenta este ayuntamiento, que puedo atestiguar porque lo demostraron con los EDUSI conseguidos en legislaturas anteriores, con los que pudimos rehabilitar el teatro Dengra, construir la residencia, la biblioteca y el nuevo edificio de servicios sociales, además de la remodelación de la Plaza de las Eras».

El Plan EDIL, enmarcado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinado a las Entidades Locales, tiene aprobados en Andalucía 83 proyectos, con una financiación de 735 M€ que beneficiarán a 357 municipios andaluces, para que puedan para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.

Entregas a cuenta

«El Gobierno tiene claro que dotando económicamente a las administraciones éstas podrán desarrollar en sus territorios los proyectos más adecuados a sus necesidades, impulsar infraestructuras que otorguen una mayor calidad a sus servicios públicos y responder a las demandas de sus ciudadanos», y ése es el «interés que mueve a un Gobierno que ha decidido incrementar un 8,7% las entregas a cuenta a los municipios y corporaciones locales, que contarán en el próximo ejercicio con un récord de 29.246 millones de euros».