Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita a la Alcazaba de Baza. J. U.

El Gobierno prevé iniciar la rehabilitación de la Alcazaba de Baza el próximo verano

Pedro Fernández cifra en más de 21 millones de euros la inversión del Estado en el municipio bastetano, «una cifra histórica que facilita al Ayuntamiento emprender actuaciones imposibles de afrontar sin este respaldo económico del Gobierno»

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:58

Comenta

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, visita Baza, donde se reunió con el alcalde, Pedro Justo Ramos, para anunciarle que el ... Ministerio de Vivienda ha firmado ya el protocolo de colaboración que inició la corporación municipal anterior y que garantiza la rehabilitación de la Alcazaba bastetana, «unos trabajos que contarán con casi un millón de euros que aportará el Gobierno de España, consciente de la singularidad y particularidad de este espacio patrimonial en el corazón de la ciudad», y que comenzarán previsiblemente en el segundo semestre del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  4. 4 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  5. 5 César Carballo, experto doctor en la pandemia, advierte de la gripe A: «Ayer ingresé a tres pacientes»
  6. 6 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  7. 7 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  8. 8

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno prevé iniciar la rehabilitación de la Alcazaba de Baza el próximo verano

El Gobierno prevé iniciar la rehabilitación de la Alcazaba de Baza el próximo verano