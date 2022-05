El Gobierno del PP y Cs se olvida de Baza y comarca

La convocatoria de elecciones autonómicas ha supuesto un nuevo freno a los proyectos pendientes de realizar en Baza y comarca, que no han avanzado nada en los tres últimos años con el denominado Gobierno del Cambio. « Aquí desde luego no ha llegado y tiempo han tenido para acometer los mismos proyectos que el PP y Cs demandaban insistentemente cuando estaban en la oposición» Señala con rotundidad el alcalde de Baza, Manolo Gavilán.

En su mayoría son proyectos de legislatura que no se hacen en poco meses pero si en varios. El alcalde bastetano se refiere a la autovía del Almanzora y su conexión con la A-92 por Baza. «No solo no se ha hecho tal y como prometían, tampoco han definido con claridad que se vaya a hacer». Otra demanda del PP era la carretera autonómica A-4200 entre Baza- Benamaurel-Castillejar-Huéscar, tampoco se ha acondicionado, salvo el puente sobre el río de Baza que quedo maltrecho con la Dana del año 2019». De la nueva estación de autobuses, tampoco se sabe nada cuando incluso tenía un presupuesto comprometido. Señala Gavilán que recuerda las veces que políticos del PP han estado en Baza, haciéndose fotos delante de edificios históricos y cuando han llegado al gobierno andaluz, incluso con responsabilidades en alguna consejería, no han hecho nada por rehabilitar al menos uno de los edificios históricos que están pendientes de rehabilitar.

Ley dependencia

Pero no solo son infraestructuras, refiere el alcalde de Baza, hay asuntos como la Ley de Dependencia, «es desesperante lo que se tarde en conceder las ayudas a las personas que lo necesitan y cuando les llega en muchos casos ya han fallecido»

Manolo Gavilán, explica que hay asuntos que ni siquiera supone una inversión por parte de la Junta de Andalucia, y que son esenciales de realizar como es la modificación y mejora del decreto 378/2009 sobre los perímetros de las zona regable para ajustarlos a la realidad « Si la Junta de Andalucía no los modifique, los regantes no pueden acceder a ayudas para modernizar los regadíos para los que el Gobierno Central tiene previsto invertir 12 millones de euros».

Gavilán recuerda que hace falta realizar inversiones para impulsar el Parque Natural de la Sierra de Baza, el complejo de Narváez cerrado y deteriorándose. En su día el ayuntamiento hizo todos los esfuerzos que se le pidieron, «se asfalto el camino desde la entrada del Parque Natural por la A-92 hasta el complejo, se llevó la electricidad, se construyó la piscina. Es responsabilidad de la Junta volver a abrir este complejo en pleno parque. En esta parte del parque no existe ni una sola cama turística que ofertar y la única intervención que se ha realizado ha sido en la zona de minas para hacerla visitable. Un proyecto que ya dejó proyectado e iniciado el PSOE. El alcalde de Baza, recuerda la escasa e incluso nula ayuda económica de la Junta de Andalucia para la orgaciancon de eventos deportivos relacionados con la declaración de Baza Ciudad Europea del Deporte y con la celebración del 50 aniversario del descubrimiento de la Dama de Baza.

Todos los asuntos pendientes entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Baza le fueron entregados al Delegado del Gobierno Andaluz en Granada, Pablo García, durante la única visita realizada a Baza, el 24 de julio del 2019.