Alcaldesa y Subdelegado sobre uno de los pasos que han sido mejorados en el río Cúllar IDEAL

El Gobierno finaliza las obras sobre el río Cúllar afectado por la DANA

José Antonio Montilla, acompañado por la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, supervisa la actuación ejecutada para reparar los daños en el encauzamiento del río

JOSÉ UTRERA

CÚLLAR

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, visita las obras de emergencia ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el río ... Cúllar, donde se han reparado los daños ocasionados por la dana de finales de octubre y principios de noviembre de 2024, que afectó de manera significativa a distintos puntos de la provincia, con especial incidencia en Cúllar. En la visita ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Ana Belén Martínez, con quien ha comprobado el resultado de la intervención.

