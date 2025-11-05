El Gobierno finaliza las obras sobre el río Cúllar afectado por la DANA

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, visita las obras de emergencia ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el río ... Cúllar, donde se han reparado los daños ocasionados por la dana de finales de octubre y principios de noviembre de 2024, que afectó de manera significativa a distintos puntos de la provincia, con especial incidencia en Cúllar. En la visita ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Ana Belén Martínez, con quien ha comprobado el resultado de la intervención.

Los trabajos, que han supuesto una actuación prioritaria dentro del programa de emergencias de la CHG, se han centrado en el tramo encauzado a su paso por el municipio, de unos 2,5 kilómetros, donde las fuertes lluvias provocaron erosiones en los márgenes, caídas de muros y sedimentaciones que redujeron la capacidad de desagüe del cauce.

El subdelegado destaca que la intervención «ha permitido restablecer la funcionalidad del encauzamiento y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas», especialmente en las zonas próximas a edificaciones y caminos de servidumbre «muy utilizados para el acceso a parcelas y tránsito de personas».

Las obras han incluido la retirada de sedimentos y restos vegetales, la reposición de muros dañados, la estabilización de márgenes y la limpieza del cauce, con el objetivo de recuperar su sección original y prevenir nuevos episodios de riesgo ante futuras avenidas.

El plazo total de ejecución de los trabajos se había fijado en diez meses, dentro del plan de actuaciones de emergencia que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desarrolla en distintos municipios granadinos afectados por las lluvias torrenciales.

Según ha informa el subdelegado, ya están finalizadas las actuaciones en Cúllar y en el Arroyo Salado, que han superado 2,6 millones de euros de inversión, y se encuentran muy avanzadas, casi finalizadas, las que se desarrollan en los ríos Guadix y Baza para la reparación de daños provocados por las fuertes lluvias, avenidas y acumulación de sedimentos. Todas ellas con un presupuesto global de 10,8 millones de euros.