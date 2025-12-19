Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández durante su visita a la Alcazaba hace unas semanas JOSÉ UTRERA

El Gobierno de España licita por más de 900.000 euros las obras de rehabilitación de la Alcazaba de Baza

Se trata de la primera fase cuyo presupuesto asume íntegramente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 19 de diciembre 2025, 21:20

Comenta

La Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, en el marco del Programa de Rehabilitación Arquitectónica, ha licitado por 917.924 euros las obras ... de conservación y mejora de la Alcazaba de Baza, cuyo plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 9 de febrero de 2026 a las 14:30. Hace unas semanas el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, realizó una visita institucional a Baza, donde anuncio que las obras saldrían a licitación antes de final de año como así ha ocurrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alcampo tira el precio de un aceite de oliva en formato de garrafa de cinco litros
  2. 2 La nieve y el frío llegan a Granada: este día podría nevar en la capital y el Área Metropolitana
  3. 3 Un conductor muere de un infarto y atropella a su hermana en Lugros
  4. 4

    Fisioterapia despide al médico Miguel Guirao con un emotivo homenaje
  5. 5

    El alcalde de Pulianas declara como investigado en el caso por presunto amaño en las oposiciones de la Policía
  6. 6

    Acusan a un padre de Granada de husmear en datos reservados de su hija
  7. 7

    Luz verde a la construcción de un supermercado y un gimnasio en la antigua piscina Miami
  8. 8

    El granadino que lleva los productos «sin gluten» a otro nivel
  9. 9 «Carlos Cano sigue vivo en las calles de Granada»
  10. 10 El presunto asesino de Lucas en Garrucha: «Me había ganado al menor para que me dijera papá»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno de España licita por más de 900.000 euros las obras de rehabilitación de la Alcazaba de Baza

El Gobierno de España licita por más de 900.000 euros las obras de rehabilitación de la Alcazaba de Baza