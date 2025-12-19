El Gobierno de España licita por más de 900.000 euros las obras de rehabilitación de la Alcazaba de Baza

La Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, en el marco del Programa de Rehabilitación Arquitectónica, ha licitado por 917.924 euros las obras ... de conservación y mejora de la Alcazaba de Baza, cuyo plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 9 de febrero de 2026 a las 14:30. Hace unas semanas el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, realizó una visita institucional a Baza, donde anuncio que las obras saldrían a licitación antes de final de año como así ha ocurrido.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, como órgano de contratación, financiará íntegramente las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 10 meses y concluirán en 2027.

El recinto de la Alcazaba de Baza cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, desde el 22 de junio de 1993, y está protegido además por el decreto de abril de 1949 sobre la defensa de los castillos españoles.

El proyecto, redactado por el equipo formado por Rosario Carmona Campos, Isabel Bestué Cardiel y Carmen Cañones Gallardo, por encargo del Ayuntamiento de Baza, persigue garantizar la estabilidad estructural y recuperar la funcionalidad del recinto histórico como espacio público.

Tiene como finalidad conservar y restaurar los restos emergentes de la Alcazaba, garantizar la estabilidad del terreno y reforzar la seguridad del espacio público. La intervención permitirá eliminar riesgos de derrumbes y estructuras inestables, recuperar la continuidad arqueológica y asegurar el uso público del recinto en condiciones óptimas.

Desarrollo de las obras

Esta primera fase comprende la excavación puntual y a baja profundidad de la cinta muraria que separa el recinto superior del inferior en la zona sur, con el objetivo de recuperar su trazado original documentado en fotografías históricas. Asimismo, se excavará el perímetro suroriental tras la retirada del mirador, alcanzando los muros de separación entre la alcazaba vieja y la nueva, con la posterior consolidación y protección de los restos emergentes.

De forma complementaria, se estabilizarán las laderas sur y este afectadas por derrumbes, se demolerá la escalera que estrangula la torre sureste y se acondicionará la ladera tras su retirada. Finalmente, se adecuará el perímetro del recinto para garantizar condiciones seguras de uso durante la ejecución de los trabajos.

Programa de Rehabilitación

Esta actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a la ejecución de obras relevantes de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico nacional. El programa contribuye a la creación, mejora y mantenimiento de equipamientos, dotaciones y servicios de interés público, financiados con los presupuestos propios del Ministerio.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, con una inversión asignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2025 cercana a los 24 millones de euros.

El Programa de Rehabilitación Arquitectónica funciona desde 1988 y, hasta la fecha, el importe invertido acumulado supera los 600 millones de euros. Con iniciativas de este tipo, el MIVAU refuerza el compromiso del Gobierno de España con la conservación del patrimonio mundial, sumando más de 1.500 millones de euros invertidos en los distintos programas de recuperación del patrimonio y de cascos históricos.