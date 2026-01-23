Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

El barrio de las Cuevas será el más beneficiado JOSÉ UTRERA

El Gobierno de España concede una subvención de más de 8 millones de euros para Baza

Las inversiones se desarrollarán a través del Plan de Actuación Integrado Baza 2030. El Ayuntamiento tiene que aportar 1,4 millones para una inversión de 9.5 millones

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 23 de enero 2026, 08:10

El Gobierno de España, continúa concediendo importantes cantidades de dinero al Ayuntamiento de Baza, está vez ha sido el Ministerio de Hacienda quien ha aprobado ... de manera definitiva una subvención por una cuantía de 8.081.309 euros procedente de los fondos FEDER, destinada a financiar un amplio conjunto de inversiones municipales durante los próximos años. Según el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, la confirmación oficial de la subvención se produjo la semana pasada, tras la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de la resolución definitiva de la convocatoria correspondiente al periodo 2021-2027.

