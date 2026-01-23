El Gobierno de España concede una subvención de más de 8 millones de euros para Baza

El Gobierno de España, continúa concediendo importantes cantidades de dinero al Ayuntamiento de Baza, está vez ha sido el Ministerio de Hacienda quien ha aprobado ... de manera definitiva una subvención por una cuantía de 8.081.309 euros procedente de los fondos FEDER, destinada a financiar un amplio conjunto de inversiones municipales durante los próximos años. Según el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, la confirmación oficial de la subvención se produjo la semana pasada, tras la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de la resolución definitiva de la convocatoria correspondiente al periodo 2021-2027.

Pedro Justo Ramos, señala que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Baza fue aprobado inicialmente el pasado 3 de octubre, dentro de una convocatoria del Gobierno de España dirigida a financiar Planes de Actuación Integrados de desarrollo urbano sostenible. Aquella resolución tenía carácter provisional, quedando sujeta a un periodo de alegaciones. Una vez concluido ese trámite, la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha ratificado la concesión de la ayuda.

La subvención cubre el 85 % del presupuesto total del proyecto, que asciende a 9.507.422 euros, mientras que el Ayuntamiento deberá aportar el 15 % restante, unos 1,4 millones de euros, para completar la financiación. Se trata de la mayor ayuda europea concedida hasta ahora al municipio, en este caso por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, tanto por su cuantía como por el alcance de las actuaciones previstas.

Las inversiones se desarrollarán a través del Plan de Actuación Integrado Baza 2030 (PAI Baza 2030), que establece la hoja de ruta del proyecto y fija como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2029. Este plan fue aprobado en febrero de 2025 tras varios meses de trabajo técnico y planificación estratégica, en coherencia con la Agenda Urbana de Baza, aprobada en 2022 y posteriormente actualizada.

El PAI Baza 2030 incorpora además un proceso participativo previo, con el objetivo de implicar a la ciudadanía y a los agentes sociales en el diseño de las actuaciones. El documento plantea un modelo de desarrollo orientado a la sostenibilidad, la cohesión social, la mejora de los servicios públicos y la modernización del municipio.

El Plan se estructura en tres grandes líneas estratégicas, de las que la primera es la regeneración integral del Barrio de Las Cuevas y su conexión con el resto de la ciudad, concentra la mayor parte del presupuesto, con 5.337.476 euros. Las actuaciones previstas incluyen la mejora de infraestructuras básicas en más de una veintena de calles, la creación y recuperación de espacios verdes, la ejecución de nuevos parques urbanos y periurbanos, así como la construcción de un Centro Cívico Multifuncional en el recinto ferial. El objetivo es reducir desequilibrios territoriales y mejorar la integración social y urbana de esta zona.

Medidas medioambientales

El segundo eje, transición medioambiental y movilidad sostenible, cuenta con un presupuesto de 3.699.061 euros y contempla medidas destinadas a reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Entre las actuaciones previstas se incluyen la implantación de instalaciones fotovoltaicas en infraestructuras municipales, la construcción de un aparcamiento disuasorio subterráneo en el entorno de la estación de autobuses y el teatro Dengra, la incorporación de un minibús eléctrico al transporte público y la instalación de pasos de peatones inteligentes con sistemas de iluminación y sensores.

El tercer eje, transformación digital para una ciudad más conectada, dispone de un presupuesto de 470.885 euros y abarca todo el término municipal. Este apartado contempla la digitalización integral de la administración local, la mejora de la sede electrónica y la implantación de herramientas que faciliten la gestión administrativa y la relación con la ciudadanía. El plan incluye también programas de formación y capacitación digital, dirigidos tanto a vecinos como a personal municipal, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a los servicios públicos.

Tras la confirmación definitiva de la ayuda, el Ayuntamiento deberá formalizar su aceptación y completar los trámites administrativos necesarios para iniciar la ejecución de las actuaciones previstas. El desarrollo del PAI Baza 2030 se extenderá a lo largo de los próximos años y marcará una de las principales líneas de inversión pública en el municipio hasta el final de la década.