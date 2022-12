El gobierno dispuesto a tratar con la Junta una línea de ayudas para la reposición del ganado sacrificado por la viruela ovina

El alcalde de Baza, Manolo Gavilán, viajó el pasado miércoles a Madrid donde mantuvo un encuentro con el máximo responsable de la Dirección General de la Producción Agraria, Valentín Almansa de Lara y su equipo de colaboradores con la que se da respuesta a la petición realizada por los ganaderos afectados por la viruela ovina y caprina en los encuentros que previamente había mantenido con ellos en el Ayuntamiento de Baza, especialmente con los del sector de cebaderos. Fueron tres las cuestiones planteadas por el alcalde bastetano ante el Director General, de las cuales éste se ha comprometido a tratar de agilizar dos, dado que la tercera de ellas no es competencia del Gobierno Central. El alcalde ha conseguido asimismo el compromiso de Valentín Almansa para participar en una reunión que se celebraría en Baza, a tres bandas, entre representantes de los ganaderos y cebaderos afectados de la comarca de Baza, la Junta de Andalucía y Gobierno Central.

Una de las propuestas realizadas por el alcalde de Baza, fue posibles ayudas estatales para los ganaderos. El Director General se ha comprometido a estudiar la propuesta planteada por el alcalde bastetano de negociar con la Dirección General homóloga de la Junta de Andalucia de una línea de ayudas para la reposición de animales, en las ganaderías afectadas por la viruela ovina, a las que les sacrificaron todo su ganado.

Otra de las tres propuestas planteadas, y la única que no se podrá atender por estar fuera de las competencias del Ministerio, fue solicitar que se contemple la exportación directa desde los cebaderos más pequeños, sin tener que pasar por un cebadero intermedio para la clasificación. Esa medida garantizaría una mayor exportación, ya que el hecho de tener que guardar una cuarentena de treinta días en el cebadero intermedio al incorporar ganado procedente de la zona afectada por la viruela está haciendo que haya ciertas reticencias para hacerlo. No obstante, esta flexibilización no es posible por encontrarnos ante una epidemia Clase A que se rige por directrices europeas.

Otro de los asuntos abordados está relacionado con aquellos países del Magreb a los que llegan corderos. Uno de ellos, Arabia Saudí, que tiene cerrada la entrada de ganado procedente del norte de Granada al incluirse en la normativa vigente una frase que indica que no se aceptará ganado de zonas afectadas por viruela. En este caso, el Director General se ha comprometido a intentar agilizar el proceso que elimine esa limitación, aunque evidentemente depende de la respuesta de ese país.