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Reunión en Madrid para avanzar en el Plan de Regadíos de la Comarca de Baza IDEAL

El Gobierno avanza la redacción del plan general de transformación de regadíos en la Comarca de Baza

El proyecto cuenta con una dotación de 18,5hm3 de agua del Negratín para regar 6.500 hectáreas de cultivo en Baza, Caniles y Zújar

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 24 de marzo 2026, 08:02

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El Gobierno de España avanza en la consolidación de regadíos en más de 6.500 hectáreas agrícolas del norte de la provincia de Granada, en ... la comarca de Baza, con la redacción del Plan General de Transformación de Regadíos de la comunidad general de regantes del Negratín, promotora de un proyecto para distribuir los 18,5hm3 desde el embalse del Negratín recogidos en la Planificación Hidrológica del Guadalquivir.

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