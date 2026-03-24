El Gobierno avanza la redacción del plan general de transformación de regadíos en la Comarca de Baza

El Gobierno de España avanza en la consolidación de regadíos en más de 6.500 hectáreas agrícolas del norte de la provincia de Granada, en ... la comarca de Baza, con la redacción del Plan General de Transformación de Regadíos de la comunidad general de regantes del Negratín, promotora de un proyecto para distribuir los 18,5hm3 desde el embalse del Negratín recogidos en la Planificación Hidrológica del Guadalquivir.

Así ha quedado de manifiesto en la reunión mantenida hoy en Madrid entre los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica, los representantes de la comunidad de regantes impulsora de la iniciativa y el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y el subdelegado den Granada, José Antonio Montilla. En el transcurso de la misma se ha definido el calendario para la aprobación del plan coordinado de obras que definirá las actuaciones conjuntas para el desarrollo del proyecto, pasos previos y necesarios al inicio de las obras de construcción de la puesta en riego previsto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir con 18, 5 Hm3

«Hoy se ha dado un gran impulso por parte de los dos ministerios para garantizar el mantenimiento de la actividad agrícola en 6.500 hectáreas, con el compromiso definitivo para la puesta en riego de esta superficie regable desde el embalse del Negratín» valora Pedro Fernández, quién, a su vez, ha señala que «el proyecto está incardinado con los objetivos de reto demográfico y protección de los recursos hídricos, toda vez que permitirá mejorar la productividad agrícola, diversificar cultivos y generar nuevas oportunidades de empleo, dar continuidad a los cultivos tradicionales y contribuirá a la recuperación de los acuíferos en mal estado al sustituir los bombeos por aguas superficiales».

Ha adelantado, además, que «ya tenemos un calendario de reuniones entre todas las partes en los próximos meses en las que se irán definiendo los pasos coordinados para avanzar hacia el desarrollo del proyecto».

Este proyecto, una vez desarrollado, beneficiará directamente a más de 2.500 familias, 3.000 comuneros, 6.500 hectáreas de regadío y supone un paso fundamental en la modernización del sector agrario de la comarca.