El GDR de Baza y Huéscar ha generado una inversión de 5,3 millones y 52 puestos de trabajo

El Grupo de Desarrollo Rural de las comarcas de Baza y Huéscar ha celebrado su asamblea anual en la que se han presentado los resultados ... alcanzados en la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local 2017-2025.

Durante la asamblea celebrada en Huéscar se expuso los objetivos conseguido siguiendo la hoja de ruta para el periodo 2017-2025 que ha contado con más de 3,3 millones de euros en subvenciones, generando una inversión de 5,3 millones de euros e impulsado 75 proyectos, facilitando la creación de 52 empleos.

En 2016 se elaboró de forma participativa la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) para el mal denominado Altiplano de Granada «Ilusión por un Proceso de Desarrollo y Conciliación para una Sociedad de Futuro». En esta estrategia se apostó decididamente por apoyar la mejora de la formación de la población local en diferentes temas estratégicos con objeto de que fuera capaz de aprovechar las oportunidades de emprendimiento que el territorio ofrece; «la mejora de las capacidades de hacer cosas juntos reforzando a las asociaciones y la economía social; la optimización de la competitividad del tejido productivo a través del apoyo a empresas innovadoras; y el posicionamiento internacional del patrimonio territorial, trabajando por mejorarlo para impulsar la declaración del Geoparque de Granada como Geoparque Mundial de la UNESCO».

Según expusieron el presidente del GDR Gabriel Villalobos y el gerente, Antonio Román, a lo largo de estos años y con la dirección que marcaba la hoja de ruta, se han apoyado 75 proyectos que han beneficiado a nuevos emprendedores y emprendedoras, consolidado empresas que han apostado por la innovación, e impulsado proyectos de entidades públicas locales o entidades sin ánimo de lucro.

La diversidad de objetivos marcados ha generado una gran diversificación en cuanto a las temáticas y sectores económicos beneficiados; destacando los proyectos que han incrementado la oferta y calidad de alojamientos en el declarado por la UNESCO «Geoparque de Granada» (otro de los logros de este período), el turismo activo, o la promoción y comercialización turística; proyectos que han facilitado el desarrollo de la industria agroalimentaria local (queso, cordero, aceite, pistacho, o embutido y cerveza artesanal), o el análisis del potencial en este ámbito del desarrollo de canales cortos de comercialización; proyectos que han mejorado servicios a la población en el terreno de las telecomunicaciones rurales, el catering o la dependencia; los que han incidido en incrementar la pequeña industria transformando plantas aromáticas o innovando en maquinaria agrícola; y multitud de proyectos que han incidido en la puesta en valor del patrimonio rural, la participación social, la investigación, la cultura, el aprendizaje y la lucha por la igualdad de género y contra la despoblación en las dos comarcas del norte de la provincia de Granada.

Los responsables del GDR el compromiso de generación de empleo, mejora en la igualdad de género y promoción de la población joven, que se evidencia con la creación de 52 nuevos empleos, de los cuales 31 han sido de mujeres (60%) y 27 de jóvenes (53%). También la lucha contra el cambio climático ha sido valorada en la mayoría de los proyectos que finalmente han sido aprobados.

Cooperación

El propio GDR ha participado en dos proyectos de cooperación con otros grupos de desarrollo rural andaluces: «Dinamización de la IGP Cordero Segureño», el cual ha coordinado, que ha tenido como objetivo la sensibilización, información y formación sobre el producto y las garantías e innovación que el sistema IGP puede ofrecer de cara a la comercialización para entidades operadoras de su cadena de valor; y «Geoparque de Granada-Territorio de Resiliencia», que ha tenido como objetivo favorecer su dinamización local y desarrollar innovadoras estrategias para impulsar su conservación activa. Eso ha supuesto una inversión de 133.196 euros.

Además, el GDR participó activamente en los trabajos vinculados a los dos procesos de candidatura ante la UNESCO para la consecución del reconocimiento del territorio como Geoparque Mundial de la UNESCO, que finalmente se produjo en 2020; y lideró un ambicioso proceso participativo local para favorecer el empoderamiento del territorio para con la gestión del agua.

«En definitiva, la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local que ahora finaliza, y que ha estado financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 90 %, y por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en un 10 %; ha tenido un impacto significativo en el territorio, demostrando que la visión estratégica, la innovación y la cooperación son claves para enfrentar la despoblación y construir un futuro más próspero».