Hotel Sibel en Baza unos de los proyectos que ha recibido ayudas del GDR JOSÉ UTRERA

El GDR de Baza y Huéscar ha generado una inversión de 5,3 millones y 52 puestos de trabajo

Durante el periodo 2017/2025 se han facilitado ayudas a 75 proyectos de diversa índole entre ellos la mejora de alojamientos en el Geoparque de Granada

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:38

El Grupo de Desarrollo Rural de las comarcas de Baza y Huéscar ha celebrado su asamblea anual en la que se han presentado los resultados ... alcanzados en la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local 2017-2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

