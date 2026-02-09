Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Laguna, ganadero de Orce en su explotación ganadera JOSÉ UTRERA

Los ganaderos de extensivo llevan más de dos meses con el ganado encerrado por las intensas lluvias

Una explotación de 1.000 ovejas tiene un gasto diario extra de entre 300 y 400 euros en alimentación

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 9 de febrero 2026, 11:47

Los ganaderos de las comarcas de Baza y Huéscar llevaban meses suspirando por la lluvia, que en zonas como Orce o la propia Huéscar se ... hacía muy necesaria para los cultivos, pero también para que crezcan los pastos con los que alimentar al ganado extensivo, muy abundante en las dos comarcas más al norte de la provincia. Pero, tal y como dice el refranero, nunca llueve a gusto de todos.

