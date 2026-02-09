Los ganaderos de extensivo llevan más de dos meses con el ganado encerrado por las intensas lluvias

Los ganaderos de las comarcas de Baza y Huéscar llevaban meses suspirando por la lluvia, que en zonas como Orce o la propia Huéscar se ... hacía muy necesaria para los cultivos, pero también para que crezcan los pastos con los que alimentar al ganado extensivo, muy abundante en las dos comarcas más al norte de la provincia. Pero, tal y como dice el refranero, nunca llueve a gusto de todos.

Los ganaderos se quejan del interminable tren de borrascas que desde el puente de diciembre no dejan de descargar agua en la zona, lo que impide sacar el ganado a pastar y tenerlo encerrado en las explotaciones aportándoles la comida necesaria, con el gasto adicional que eso supone.

Francisco Laguna, ganadero de Orce, explica a IDEAL que, como término medio en una explotación de mil ovejas, el gasto de forraje y piensos oscila entre los 300 y los 400 euros diarios, que van más de dos meses consecutivos teniendo que soportar este coste. Pero además la humedad provocada por las persistentes lluvias genera problemas y enfermedades en el ganado que no esta habituado a un clima tan húmedo y durante tanto tiempo.

Francisco señala la especial preocupación que se genera en las parideras de corderos y chotos, donde la humedad favorece problemas respiratorios y digestivos con diarreas difíciles de tratar con el actual clima.

Otros problemas derivados de tanta lluvia es el estado de los caminos de acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Los camiones que llevan el alimento para el ganado tienen dificultades para acceder a las ganaderías, y lo mismo sucede con los camiones que recogen la leche de las explotaciones dedicadas a la producción lechera. Algunas ganaderías tienen el forraje empapado pese a tenerlo a cubierto, como sucede en la zona de Castril.

Los ganaderos que antes ansiaban la lluvia, ahora no ven el momento que pare de llover. Lo positivo es que el pasto va a estar asegurado en los próximos meses. De hecho, ya se está notando su crecimiento, lo que va a ser una bendición para los ganaderos de extensivo, tal y como confirman desde la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Baza, cuyos técnicos ya están realizando visitas en las zonas más afectadas por la lluvia que sobre todo están afectando a las zonas de ribera. No obstante, y por lo visto hasta ahora y a falta de una valoración más detenida, los técnicos prevén que los daños van a ser en principio menores de los ocasionados por la dana del 2024.