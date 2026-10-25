Galera recupera la memoria de sus vecinos a través de la ruta interactiva 'El Tesoro de Marta'

Galera cuenta con una nueva forma de descubrir su historia y su patrimonio a través de 'El Tesoro de Marta', una ruta interactiva que invita ... a vecinos y visitantes a recorrer el municipio siguiendo pistas y descubriendo las historias que se esconden tras algunos de sus lugares más representativos. La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Raíces de Futuro – Embajadores de tu Pueblo', cuyo objetivo es recuperar la memoria colectiva y transmitirla a las nuevas generaciones.

El proyecto comenzó en 2023 y, durante estos últimos años, se han celebrado diferentes reuniones y grabaciones para recopilar testimonios, vivencias y tradiciones del municipio. Este trabajo permitió crear un banco de historias a partir del cual se buscó una manera original de divulgar el pasado de Galera, combinando el conocimiento de su historia con una experiencia educativa y participativa.

La propuesta parte de una idea fundamental: preservar no solo la historia oficial, sino también aquellas historias cotidianas transmitidas de generación en generación, los recuerdos de nuestros abuelos y antepasados y las vivencias que forman parte de la identidad del pueblo. El reto era hacer llegar todo ese conocimiento, especialmente a niños y jóvenes, mediante un formato atractivo, alejado de los métodos tradicionales y basado en el juego, la curiosidad y la participación activa.

El resultado es 'El Tesoro de Marta', una ruta con formato de gincana en la que los participantes deben seguir diferentes pistas para avanzar por el municipio hasta alcanzar el destino final. Su funcionamiento es sencillo: el recorrido comienza en el Puente de Hierro y continúa por distintos puntos de Galera, señalizados mediante azulejos con códigos QR. Al escanearlos con el teléfono móvil, se ofrece información sobre la importancia histórica del lugar y una pista que conduce hasta la siguiente parada. De esta manera, cada ubicación se convierte en una nueva oportunidad para conocer el patrimonio local y avanzar en la aventura.

El recorrido culmina en el Tesoro de Marta, uno de los tesoros más importantes de Galera, que da nombre a esta experiencia y constituye el objetivo final de la ruta.

Colaboradores necesarios

Para hacer realidad la iniciativa ha sido fundamental la colaboración entre diferentes personas y entidades del municipio y de la provincia. En su desarrollo han participado Jesús María García Rodríguez, cronista de Galera; Alberto Cañas, responsable del Centro Vuela Guadalinfo de Galera; la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Galera; la Asociación Juvenil de Galera; varias vecinas del municipio; la Asociación VISAVÍ y la Diputación de Granada.

La ruta fue inaugurada hace unas semanas durante el Encuentro de Proyectos Rurales de la Asociación de Jóvenes Rurales EPA, poniendo en valor el trabajo desarrollado durante estos años y ofreciendo una nueva herramienta para divulgar la historia local.

Con 'El Tesoro de Marta', Galera apuesta por una forma diferente de conservar y transmitir su legado: una experiencia que une patrimonio, memoria y participación, y que permite descubrir el municipio desde otra perspectiva, manteniendo vivas sus raíces y acercándolas a las generaciones que darán continuidad a su historia.