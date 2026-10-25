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Galera recupera la memoria de sus vecinos a través de la ruta interactiva 'El Tesoro de Marta'

El proyecto, iniciado en 2023, convierte las historias y tradiciones del municipio en una gincana cultural que busca acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones de una forma dinámica y participativa

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Explicando las vivencia ante la cámara
José Utrera García

José Utrera García

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Galera cuenta con una nueva forma de descubrir su historia y su patrimonio a través de 'El Tesoro de Marta', una ruta interactiva que invita ... a vecinos y visitantes a recorrer el municipio siguiendo pistas y descubriendo las historias que se esconden tras algunos de sus lugares más representativos. La iniciativa se enmarca en el proyecto 'Raíces de Futuro – Embajadores de tu Pueblo', cuyo objetivo es recuperar la memoria colectiva y transmitirla a las nuevas generaciones.

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Galera recupera la memoria de sus vecinos a través de la ruta interactiva 'El Tesoro de Marta'

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