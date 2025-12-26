Galera, el pueblo de la Navidad

Galera vuelve a vestirse de luz e ilusión para celebrar una de las épocas más especiales del año con su ya tradicional iluminación especial de ... Navidad, una propuesta pensada para que la disfruten personas de todas las edades y que convierte al municipio en un auténtico pueblo navideño.

El corazón de esta celebración es el recorrido navideño de aproximadamente una hora y media, que invita a vecinos y visitantes a pasear tranquilamente por distintos espacios llenos de fantasía, creatividad y espíritu navideño. El itinerario incluye espacios con nombres tan sugerentes como: Navidad en el Bosque, el Túnel Mágico, la Casa Encantada de Papá Noel, la Ermita de Belén, la Casa que Canta, el Callejón del Duende, el Árbol de las Mujeres (fabricado con papel reciclado por la Asociación de Mujeres del pueblo) y las Fachadas Decoradas, que llenan las calles de luz y color.

Durante estos días, Galera es visitada por cientos de personas de las comarcas de Baza y Huéscar y otras localidades de la zona para presenciar las decoraciones, cuidadas al detalle, están diseñadas para que toda la familia pueda disfrutar, especialmente los más pequeños, que encuentran en cada rincón un espacio para soñar, sorprenderse y vivir la Navidad de una forma cercana y entrañable.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Galera, Javier Pinteño señala que este año, la iluminación navideña llega con algunas novedades que mejoran el atractivo del recorrido. Destacan las siluetas gigantes de los Reyes Magos, que completan de manera espectacular la cresta del Cerro de la Virgen, convirtiéndose en una imagen icónica visible desde distintos puntos del municipio. El Túnel Mágico (puente de hierro), que duplica el número de arcos con respecto a ediciones anteriores, ofreciendo una experiencia aún más envolvente, y el rincón Navidad en el Bosque, que ha doblado su extensión, incorporando una decoración especialmente pensada para el público infantil.

Javier Pinteño destaca que la visita a la iluminación navideña es, además, el complemento ideal para pasar un día completo en Galera. Por la mañana, los visitantes pueden descubrir alguno de los enclaves del rico patrimonio arqueológico del municipio (Castellón Alto, Necrópolis de Tútugi, Museo de Galera o iglesia de la Anunciación) o una ruta senderista por su mágico entorno; al mediodía, degustar los vinos de la localidad acompañados de un excelente cordero segureño; y, cuando cae la tarde, disfrutar de un tranquilo paseo por el recorrido navideño. Una experiencia redonda que invita a volver a casa con una sonrisa en la boca.

«Con esta iniciativa, Galera reafirma su compromiso con la tradición, la participación vecinal y la sostenibilidad, apostando por una Navidad compartida, creativa y llena de emoción, con un programa variado para toda la familia que incluye pasacalles musicales, mercadillo navideño, zambomba flamenca, actividades para los más pequeños, etc. Un destino ideal para vivir la magia navideña en un entorno acogedor y familiar». Concluye Pinteño.