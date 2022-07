Una gala pone punto y seguido al 50 Aniversario del hallazgo de la Dama de Baza

La Gala celebrada ayer domingo en el Teatro Dengra ponía un broche de oro a todo un año de actividades en torno a la Dama de Baza con el que se ha consolidado su papel como embajadora de la ciudad más allá de sus fronteras. Un cierre que no es punto y final, sino un punto y seguido para seguir trabajando en la consecución de nuevos retos y en la consolidación de los ya conseguidos. Esta transición se reflejó poéticamente en el espectáculo especialmente diseñado para este momento recogiendo tanto ese mensaje al futuro que se deja en la cápsula del tiempo como el relevo en la personificación de la Dama y el empoderador mensaje «Todas somos la Dama de Baza».

El respaldo institucional a esta celebración que ha supuesto una impagable proyección de la localidad bastetana en todo el territorio nacional se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones a lo largo de todo el año y volvía a hacerlo este domingo con la participación en el acto del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, y el diputado provincial de Turismo, Enrique Medina.

«Parece que fue ayer cuando arrancamos el 50 Aniversario, pero culmina todo un intenso año de trabajo, emociones, resultados, conversaciones y reflexiones». Así lo señalaba el alcalde bastetano, Manolo Gavilán, en la intervención con la que arrancaba la Gala de Clausura. En ella hizo un repaso por todo lo que ha supuesto esta efeméride que ha conseguido situar a Baza como referente de la cultura íbera, con un importante impacto turístico y de desarrollo económico. Mostró su satisfacción por poder haber dado cumplimiento a la voluntad con la que se arrancaba este año de celebración «de buscar la confluencia de intereses con las distintas administraciones y instituciones de todo tipo». Y apuntaba la necesidad de aprovechar todo lo conseguido para seguir avanzando. «Hoy es un día de celebración y mañana un día para reanudar el trabajo», aseguró.

No faltaron momentos emotivos en el recorrido que la concejala de Turismo, Mari Carmen González, realizó para explicar cómo había sido su camino desde sus inicios, cuando se planteó centrarse en la Dama y la cultura íbera como «algo cultural, patrimonial, que tiene Baza y que no tiene nadie, que nos hace diferentes», hasta encontrarse este domingo sobre el escenario del Dengra. «Puedo decir que me siento feliz de ver que mi objetivo, este que he querido compartir con todos vosotros, se ha cumplido. Ya sabemos que la musealización de la tumba está en camino. Y comprobamos día a día que nuestra Dama va ocupando el sitio que se merece», concluyó tras agradecer a todos los que se han implicado en este proceso. Entre ella Vanesa Mesas, «quien ha conseguido darle vida a la Dama de una forma muy especial y deja un legado impagable».

Tras hacerle subir al escenario, le hizo entrega de una foto y de una de esas réplicas de la Dama que tantas veces ella ha entregado en actos como el de ayer en su papel como Dama. «Los finales son siempre un inicio. Me voy, pero siempre estaré a disposición de mi ciudad, la ciudad que me vio nacer», aseguró emocionada la actriz. Y es que ayer se formalizó, en esa transición global que la clausura simboliza, el relevo en la personificación de la Dama de la propia Vanesa a Almudena Muñoz Lozano, tal y como se mostró también en el espectáculo con el que se cerró la gala.

La emoción del momento llevó al diputado de Turismo, Enrique Medina, a saltarse el guion que llevaba preparado para destacar la gran relevancia de este recurso que se ha apoyado desde el primer momento desde la Diputación y «que nos ha hecho sentir y vibrar a todos, lo que me lleva a afirmar que la Dama no es solo la Dama de Baza, sino también de Granada».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, destacó esa alquimia que ha hecho posible que la escultura de la Dama haya conseguido pasar de ser una figura pétrea a tener vida y convertirse en embajadora de Baza como una de sus mejores señas de identidad. «Estoy muy orgulloso de Baza, de su gente, de sus tradiciones. Y de que se haya conseguido que la Dama sea esa figura envolvente que siempre te acompaña, a pesar de la distancia».

Las emociones siguieron a flor de piel con la magnífica creación artística dirigida por Gregorio Rodríguez, de la Academia de Artes Escénicas de Baza, en la que ha tenido un papel fundamental la Asociación Íbera por la Dama de Baza. Una alegoría poética y visual en la que imágenes y la música se combinaron a la perfección con actuaciones sobre el escenario y música en directo. Una propuesta envolvente en la que las mujeres y su libertad fueron los ejes transversales de este homenaje a la Dama de Baza que se estrenó con vocación de volver en más ocasiones sobre el escenario.