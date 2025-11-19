La Fundación Inés Guindos lanza la segunda edición de sus Becas y del Concurso de Ideas de Negocio
Los estudiantes de las comarcas de Baza y Huéscar pueden participar en estas iniciativas que promueven el emprendimiento y el progreso del territorio
JOSÉ UTRERA
BAZA
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:39
La Fundación Inés Guindos arranca la segunda edición de dos de sus iniciativas más destacadas: el programa de Becas y el Concurso de Ideas de ... Negocio. Dos programas con los que la Fundación trabaja para promover el emprendimiento y el desarrollo de las comarcas de Baza y Huéscar.
El programa de Becas Fundación Inés Guindos ofrece la oportunidad de cursar un año académico en un centro educativo público de Estados Unidos. Una experiencia de inmersión que permite desarrollar competencias lingüísticas, personales, académicas, culturales y sociales.
Pueden participar las y los alumnos que cursen cuarto curso de la ESO en un centro educativo de las comarcas de Baza y Huéscar.
En esta edición se ofrecen nuevamente dos becas, que permitirán a dos jóvenes vivir esta oportunidad. Las becas incluyen la escolarización en un centro educativo en EE. UU durante un año académico, la búsqueda y selección de familias anfitrionas, el viaje, asistencia y apoyo, entre otros.
Por otro lado, el Concurso de Ideas de negocio Inés Guindos promueve el emprendimiento entre la juventud en las dos comarcas, premiando los mejores proyectos de negocio. En la anterior edición se presentaron más de 40 proyectos.
Pueden participar los alumnos y alumnas que cursen cualquiera de las titulaciones ofrecidas por los centros educativos de las comarcas de Baza y Huéscar, en equipos de cuatro personas.
El Concurso cuenta con una única categoría que engloba proyectos de emprendimiento general y de emprendimiento social: es decir, tanto ideas de negocio que se orienten a resolver un problema social, como el resto de ideas de negocio.
Los premios están valorados en 3.000, 1.500 y 750 euros para el primero, segundo y tercer premio respectivamente.
En la anterior edición, los distintos premios incluyeron experiencias como un viaje a Barcelona, visitas a empresas y encuentros con referentes como la medallista olímpica María Pérez García.
Para participar, cada centro seleccionará a tres equipos de entre los proyectos participantes. La inscripción de los equipos seleccionados deberá hacerla el profesorado antes del 15 de marzo de 2026 a través del correo info@fundacioninesguindos.com
