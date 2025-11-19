Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Fotos premiados en la primera edición IDEAL

La Fundación Inés Guindos lanza la segunda edición de sus Becas y del Concurso de Ideas de Negocio

Los estudiantes de las comarcas de Baza y Huéscar pueden participar en estas iniciativas que promueven el emprendimiento y el progreso del territorio

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:39

La Fundación Inés Guindos arranca la segunda edición de dos de sus iniciativas más destacadas: el programa de Becas y el Concurso de Ideas de Negocio. Dos programas con los que la Fundación trabaja para promover el emprendimiento y el desarrollo de las comarcas de Baza y Huéscar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

