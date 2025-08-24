Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración exposición de Francisco Polaino, en la Casa de la Cultura de Baza IDEAL

Francisco Polaino expone su obra pictórica en la Casa de la Cultura de Baza

La exposición acoge 90 acuarelas de distinta temática del artista bastetano

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:20

El pintor Francisco Polaino expone en la Casa de la Cultura una extensa muestra de 90 acuarelas con distinta temática, destacando las 36 que se dedican a diferentes rincones y espacios urbanos de la ciudad de Baza. Los Caños Dorados, el Palacio de los Enríquez, la iglesia Mayor, la iglesia de los Dolores y un gran número de plazas, calles y fachadas originales de Baza, quedan plasmadas por Polaino en estas pinturas, por las que ha recibido constantes felicitaciones. Es la séptima exposición que afronta este artista bastetano. En la exposición se incluyen algunos retratos de famosos, marinas, bodegones, flores y un paseo por algunas calles y rincones de la capital granadina, como la Puerta de la Justicia de la Alhambra, los Caños de la Plaza de Santa Ana o el barrio del Albaicín.

La muestra reúne una amplia selección de obras realizadas básicamente con acuarelas, aunque no faltan las que han sido creadas con técnica mixta, combinando acuarela y plumilla. Con esta cita, la Casa de la Cultura de Baza ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una propuesta artística que combina patrimonio, identidad local y miradas más universales.

La exposición se puede visitar hasta el 12 de septiembre, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

A la inauguración asistió el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, el concejal de Cultura, José Gabriel López y los concejales del PSOE José López Cañadas y Mari Carmen González. Francisco Polaino quiso agradecer en su breve intervención la colaboración recibida por la concejalía de Cultura y, especialmente, por el personal de la Casa de la Cultura.

Francisco Polaino señala que los interesados en conocer su obra pueden acceder a ella en su dirección de Instagram (@franciscopolaino)

