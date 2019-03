Francisco Javier Rueda será el pregonero de la Semana Santa de Baza 2020 El pregón 2019 será el 7 de abril a cargo de Juan Antonio Díaz JOSÉ UTRERA GARCÍA BAZA Jueves, 28 marzo 2019, 22:59

La Junta Permanente de la Federación de Cofradías de Baza ha comunicado al Obispo de la diócesis la intención de que Javier Rueda sea el pregonero de la Semana Santa de 2020. Dicha confirmación, y tras la venia del Obispado, se dará a conocer por parte del presidente de la Federación de Cofradías, Ángel Martínez, al término del pregón oficial que será celebrado del 7 de abril por Juan Antonio Díaz.

Por su parte, Javier Rueda ha manifestado la enorme responsabilidad y al mismo tiempo el orgullo de pregonar la Semana Santa de la ciudad que lo ha acogido como un bastetano más desde que llegó hace ya bastantes años desde Serón.

La vida cofrade de Javier se circunscribe en la Cofradía de la Soledad, de la que fue pregonero en 2011 y de la que es capataz del Cristo de la Misericordia. Él mismo se define como cristiano y después cofrade, y es conocedor de las diferentes cofradías y de sus respectivos Sagrados Titulares.

La Federación de Cofradías no tiene duda y destaca que Javier Rueda sabrá transmitir con emoción todo lo que siente por la Semana Bastetana y sabrá anunciarla desde la fe, devoción y pasión que le caracteriza. Javier es una persona muy conocida y querida en Baza y no solo en ambientes cofrades, si no en cualquier otro ámbito, destacando su gran amabilidad y simpatía.