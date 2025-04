La Fiscal Superior de Andalucía visita la Fiscalía Territorial de Baza y Guadix

JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 11 de abril 2025, 10:14 Comenta Compartir

La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago ha girado visita a la Sección Territorial de la fiscalía en Baza y Guadix, dentro del habitual plan de inspección ordinario, que se suele realizar con el objetivo de conocer de cerca el trabajo que desarrollan los fiscales, en este caso tanto en Baza como en Guadix.

En este tipo de visitas se comprueba como se trabaja y se conocen las necesidades materiales y de recursos humanos y otros aspectos de la actuación del Ministerio Fiscal para que exista una unidad de actuación y el justiciables tenga el mismo tratamiento en Baza, Guadix o cualquier otro punto de la geografía nacional.

Ana Tárrago precisa que estas visitas sirven para ver como funciona y como se dan respuesta a los procedimientos, «tenemos como una radiografía de la situación y poder detectar posibles disfunciones. En España hay unos 2.600 fiscales de los que en Andalucía más de 500 coordinamos desde la Fiscalía. Es bueno acudir a las sedes territoriales y ahora nos ha tocado visitar Baza y también Guadix».

La Fiscal Superior de Andalucía, señala que antes de la visita se envían oficios al presidente de la Audiencia Provincial, a los Jueces Decanos, al Colegio de Abogados para que se nos informe del funcionamiento de las fiscalías, por lo general todos piden más fiscales y más días en cada sede.

«El presidente de la audiencia nos ha trasladado que no hay ninguna pega en cuanto al trabajo de los fiscales».

Ana Tárrago aprovecho su visita a Baza y Guadix para hablar de las reformas que se avecinan a las que hay que ir adaptándose y aprendiendo como ya sucedió con la Ley del Menor. «Es importante dar soluciones fuera de la justicia con la mediación sin tener que judicializarlo absolutamente todo. En civil y mercantil es obligatorio acudir a la mediación, y será bueno con las reformas que se avecinan. También sería bueno realizan campañas de sensibilización para ayudar a mejorar la justicia».

La Fiscal Superior conoció la queja existente entre los abogados y procuradores sobre el funcionamiento del Juzgado Numero Uno de Instrucción donde según los dos colectivos, en asuntos civiles tiene centenares de demandas sin incoar y tramitar algunas desde hace ya casi un año y miles de escritos sin proveer. Y piden sí la fiscalía puede ayudar a solucionar el problema. «Está bien poder informados de ese problema, y me preocuparé por él. De todas formas, como levantamos un acta de cada visita de inspección que hacemos, y aunque el Colegio de Abogados no me ha trasladado oficialmente este problema que parece no depende de la fiscalía, pero, no obstante, hablaré con el decano y por supuesto intentaremos solucionarlo».