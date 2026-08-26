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Finaliza la Escuela de Verano Municipal de Baza tras alcanzar un récord histórico con 179 alumnos matriculados

El programa estival cierra sus puertas en el CEIP Francisco de Velasco con una valoración plenamente satisfactoria, destacando la incorporación de un aula para necesidades educativas especiales

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Fiesta de la espuma en la Escuela de Verano de Baza
José Utrera García

José Utrera García

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La Escuela de Verano Municipal de Baza ha clausurado este miércoles su edición de 2026 registrando la mayor cifra de participación en sus 32 años ... de historia. Un total de 179 escolares se han matriculado a lo largo de este periodo estival, superando todos los registros anteriores del programa organizado por la concejalía de Bienestar Social. Las actividades, desarrolladas en las instalaciones del CEIP Francisco de Velasco desde el pasado 1 de julio, han mantenido una asistencia media constante de 145 alumnos durante el mes de julio y de 120 durante el mes de agosto. El director del centro, José Vico, ha resaltado el rotundo éxito en el cumplimiento de la programación integral prevista, que ha combinado la atención educativa y el refuerzo académico con una amplia oferta lúdica y formativa. Durante estas semanas se han desarrollado semanas temáticas, talleres creativos, sesiones deportivas, juegos de agua y salidas periódicas a la piscina municipal.

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