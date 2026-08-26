Finaliza la Escuela de Verano Municipal de Baza tras alcanzar un récord histórico con 179 alumnos matriculados

La Escuela de Verano Municipal de Baza ha clausurado este miércoles su edición de 2026 registrando la mayor cifra de participación en sus 32 años ... de historia. Un total de 179 escolares se han matriculado a lo largo de este periodo estival, superando todos los registros anteriores del programa organizado por la concejalía de Bienestar Social. Las actividades, desarrolladas en las instalaciones del CEIP Francisco de Velasco desde el pasado 1 de julio, han mantenido una asistencia media constante de 145 alumnos durante el mes de julio y de 120 durante el mes de agosto. El director del centro, José Vico, ha resaltado el rotundo éxito en el cumplimiento de la programación integral prevista, que ha combinado la atención educativa y el refuerzo académico con una amplia oferta lúdica y formativa. Durante estas semanas se han desarrollado semanas temáticas, talleres creativos, sesiones deportivas, juegos de agua y salidas periódicas a la piscina municipal.

Entre las principales novedades de esta edición por primera vez, la Escuela ha dispuesto de un aula específica atendida por tres profesionales para prestar servicio a diez menores con necesidades educativas especiales. Un total de 40 menores beneficiarios y en riesgo de exclusión social han hecho uso del servicio de comedor gracias a la colaboración con Cruz Roja y la Junta de Andalucía.

Entre las actividades realizadas destacan los ecuentros intergeneracionales con usuarios del centro Alfaguara, la visita de la Asociación Íbera por la Dama de Baza y la tradicional recepción del Cascamorras de Honor, Jesús Samaniego.

Para hacer posible el adecuado desarrollo del programa en sus dependencias (nueve aulas, gimnasio, comedor y áreas comunes), el recurso ha contado con un equipo compuesto por 13 profesionales de la educación y el trabajo social, además de 7 voluntarios de apoyo. La concejal de Bienestar Social, Priscila Martínez, ha valorado de forma muy positiva la edición de este año: «No ha habido problemas, la convivencia ha sido ejemplar y todos han terminado contentos. Hemos cumplido un año más con el objetivo previsto de ofrecer un espacio lúdico, entretenido, perfectamente organizado para que las familias puedan mantener sus ocupaciones laborales con la garantía de que sus hijos están muy bien atendidos. Agradezco el trabajo de este grupo de profesionales y voluntarios y el apoyo que recibimos curso tras curso de las familias. Estamos satisfechos».