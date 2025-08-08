El FIF de Baza tendrá grupos de Serbia, Ecuador, Almería y Ciudad Real Se celebra los días 16 y 17 de agosto en el campo de fútbol de la Alameda con entrada gratuita

Ya está todo ultimado para la celebración de la 39ª edición del Festival Internacional de Folklore, (FIF) de Baza que organiza el Grupo Municipal de Coros y Danza que dirige Consuelo Herrera. El director del Festival, Diego Alonso ha informado que el cartel para las dos jornadas de uno de los principales eventos folclóricos de la provincia lo integra en esta ocasión grupo de Serbia, Ecuador, Almería y Ciudad Real.

El festival coincide con la mitad del mes de agosto y tendrán lugar los días 16 y 17, en el campo de fútbol de la Alameda a las 21 horas y con entrada gratuita como siempre lo ha sido. El sábado 16 abrirá la programación el grupo ecuatoriano Festifolk, seguido por la Asociación Folklórica «Virgen de las Cruces», de Daimiel, y cerrará el Grupo Municipal de Baza. El domingo 17 será el turno del conjunto serbio «Hajduk Stanko», la Asociación Folklórica «Alcazaba» de Almería y nuevamente el grupo local que pondrá un año más el broche de oro al festival.

Como viene siendo habitual en los últimos años, los dos grupos extranjeros que participan en el festival también actuaran en Huéscar y en Orce, dentro de sus respectivas y amplias programaciones de cada verano.

Diego Alonso, director del FIF destaca la incorporación de nuevos miembros al grupo local y repasa la intensa actividad desarrollada durante el último año, que incluye actuaciones en festivales de Murcia, colaboraciones con medios de comunicación y actos sociales y solidarios en Baza. En total, el grupo estará formado por 50 artistas —25 mujeres, 15 hombres y 10 músicos—, además del equipo técnico que incluye a la encargada de vestuario y a la directora de baile.

El festival es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, Diputación de Granada y la Fundación Caja Rural, así como el respaldo de entidades como Festifolk España, la Federación Española de Agrupaciones de Folklore (FEAF) y la colaboración del voluntariado de Protección Civil bastetano.

El Festival Internacional de Folclore de Baza nació en 1986 como un evento de ámbito nacional. Tres años después, en 1989, adquirió carácter internacional, convirtiéndose en una referencia dentro del calendario cultural del norte de la provincia. A lo largo de sus casi cuatro décadas de historia, el evento ha cambiado de localización varias veces hasta establecerse en su actual sede, el campo de fútbol de la Alameda, desde 2018 y ha vivido momentos inolvidables protagonizados tanto por el grupo Municipal de Coros y Danzas como por los muchos grupos participantes en el mismo.

Con las agrupaciones de este año, el FIF alcanzará la cifra de 172 grupos participantes procedentes de 81 países, consolidándose como el festival más veterano de la provincia de Granada en su categoría.