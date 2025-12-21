Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Pedro Fernández en una visita reciente a la Alcazaba de Baza IDEAL

Fernández: «El Gobierno de España está facilitando la protección y recuperación de los espacios monumentales más emblemáticos de Baza»

El Ministerio de Vivienda licita la primera fase de la rehabilitación de la Alcazaba de Baza, a lo que se suma la subvención de 2,9 millones de euros para el Palacio de los Enríquez

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 21 de diciembre 2025, 21:05

Dos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad de Baza, la Alcazaba y el Palacio de los Enríquez, son objeto de una inversión ... cercana a los 4 millones del Gobierno de España que «está facilitando su protección y recuperación. Unas actuaciones que la administración local difícilmente podría asumir al suponer un esfuerzo elevado para un ayuntamiento con recursos limitados» ha señalado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

