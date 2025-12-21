Fernández: «El Gobierno de España está facilitando la protección y recuperación de los espacios monumentales más emblemáticos de Baza»

Dos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad de Baza, la Alcazaba y el Palacio de los Enríquez, son objeto de una inversión ... cercana a los 4 millones del Gobierno de España que «está facilitando su protección y recuperación. Unas actuaciones que la administración local difícilmente podría asumir al suponer un esfuerzo elevado para un ayuntamiento con recursos limitados» ha señalado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

El Ministerio de Vivienda ha licitado esta semana la primera fase de las obras de conservación y mejora del espacio de la Alcazaba por un montante de 917.924 euros, un paso que garantiza el inicio de las obras en el segundo semestre de 2026 y que, para Fernández, «demuestra el acierto de las políticas desarrolladas por el Gobierno de España para aumentar los recursos de los ayuntamientos facilitando su autonomía económica, incrementando su capacidad de inversión al asumir directamente intervenciones como la de la Alcazaba, a través de subvenciones, como los 2,9 millones para el Palacio de los Enríquez, o facilitando destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles».

En total, Fernández, ha contabilizado más de 21 millones de euros en intervenciones financiadas e impulsadas por el Gobierno de España, entre las que se encuentran el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, los programas de Mercados Urbanos y Comercio en zonas turísticas, el Plan de Actuación Integrado, las actuaciones en cauces y ríos, la construcción de viviendas accesibles o los fondos para la digitalización de empresas, entre otros.

Actuaciones en la Alcazaba

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana financiará íntegramente las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 10 meses y concluirán en 2027. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 9 de febrero de 2026 a las 14:30.

El proyecto tiene como objetivo conservar y restaurar los restos emergentes de la alcazaba de Baza, garantizando la estabilidad del terreno y la seguridad del espacio público. La intervención busca eliminar riesgos derivados de derrumbes y estructuras inestables, recuperando la continuidad arqueológica y permitiendo el uso seguro del recinto.

Esta primera fase comprende la excavación puntual y a baja profundidad de la cinta muraria que separa el recinto superior del inferior en la zona sur, para recuperar su trazado original documentado en fotografías históricas. También se excavará el perímetro suroriental tras la retirada del mirador, alcanzando los muros de separación entre la alcazaba vieja y la nueva, con la posterior consolidación y protección de los restos emergentes.

De forma complementaria, se estabilizarán las laderas sur y este afectadas por derrumbes, se demolerá la escalera que estrangula la torre sureste y se acondicionará la ladera tras su retirada. Finalmente, se adecuará el perímetro del recinto para garantizar condiciones seguras de uso durante la ejecución de los trabajos.

Palacio de los Enríquez

Además de la financiación de los trabajos de rehabilitación de la Alcazaba, el Gobierno de España financia con 2,94 millones de euros la rehabilitación del Palacio de los Enríquez (Monumento Nacional, construido entre los siglos XVI - XVII), a través del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Fernández ha explicado que el «edificio que forma parte del patrimonio del municipio gracias a que corporaciones municipales anteriores lo adquirieron» y para la que el Gobierno de España ha concedido una subvención de 3 millones de euros». Ahora, ha añadido, «confío en que el Ayuntamiento sea diligente y ágil en la licitación de los trabajos para aprovechar al máximo la subvención concedida, ya que el fin último es poner al servicio de la ciudadanía el edificio que se ha convertido en emblema patrimonial de Baza».