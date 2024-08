La fachada de la Iglesia de los Dolores de Baza se deshace sin que nadie trate de evitarlo

Las obras que actualmente se están realizando en la calle Dolores han aumentado la preocupación por la afección que pueda tener la iglesia del mismo nombre, que necesita una urgente rehabilitación y no solo de su fachada, que se está desmoronando, sino también de su magnífico camarín, que está afectado por las termitas y de donde se han caído unas cuantas piezas, entre ellas varias águilas talladas en madera del siglo XVIII.

Según la asociación Baza Histórica, en una visita realizada en enero de 2023 pudieron ver muchas de estas pequeñas piezas en uno de los rincones del camarín, que también esta afectado por la humedad. El camarín es una joya de gran valor del arte barroco, y ya sufrió estragos, durante la Guerra Civil, por lo tanto, lleva ya más de 80 años sin recuperar su esplendor.

Algunas de las partes de la fachada que presentan un serio deterioro. J. Utrera

Baza Histórica lleva 24 años reclamando para la ciudad las mismas ayudas que el Obispado busca para su patrimonio en Guadix y señala que en 2019 el obispo les aseguró, nuevamente, que la restauración de la iglesia de los Dolores sería prioritaria. «No ha sido así, es propiedad de la Diócesis y la Ley del Patrimonio les obliga a intervenir, pero no lo hacen», indican.

La asociación es muy crítica y denuncia las numerosas inversiones millonarias que el Obispado realiza en Guadix y ninguna en Baza, sentimiento muy extendido entre la ciudadanía bastetana.

Ahora la preocupación se centra en la fachada, afectada por el mal de la piedra que lleva años extendiéndose sin que nunca se haya afrontado este problema que está terminando por convertir en una especie de polvo de talco lo que en su tiempo fue una obra de piedra. Además, se trata de una fachada que, literalmente, se está destrozando a cada día que pasa, hasta el punto de que no es raro pasar por allí y ver cómo caen otros trozos de elementos del pórtico, cuyas fracturas son perfectamente visibles; lo mismo ocurre con las numerosas grietas que se siguen agrandando y agravando con el tiempo, sin que nunca se haya afrontado este asunto con ánimo de culminar con su reparación.

No hay plan de inversiones

La propia Junta de Andalucía, no hace mucho, hizo público, cuáles son los edificios que deben ser restaurados prioritariamente, un capítulo en el que destaca Baza en los puestos de cabeza, como segundo municipio con más edificios afectados, diez exactamente. Pero no existe un plan de inversiones ni de actuación y año tras año en los presupuestos de la Junta no aparece ninguna partida para rehabilitar el patrimonio histórico de Baza, la última intervención que se realizo fue la primera fase de la antigua iglesia de San Jerónimo en el año 2015 que fue posible con una inversión de la Consejería de Fomento entonces dirigida por IU.

La Iglesia de los Dolores fue el antiguo Oratorio de San Felipe Neri, construido en 1702, adosado al antiguo Palacio Episcopal.