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Exposición de la Escuela de Arte de Huéscar en la sede de la Junta en Granada IDEAL

Exposición en la sede de la Junta del alumnado de la Escuela de Arte de Huéscar

Se trata de una colección de sillas artísticas que representan ese espacio íntimo, emocional, real o imaginario, favorito de cada uno

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Sábado, 18 de abril 2026, 11:31

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La sede de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación acoge una visita guiada a la exposición « ... Un lugar en el mundo», un proyecto multidisciplinar realizado por el alumnado Bachillerato de artes, Ciclo Formativo Grado Medio de Forja Artística, Ciclo Formativo Grado Superior Cerámica Artística, Ciclo Formativo Grado Superior Ebanistería Artística y Ciclo Formativo Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración de la Escuela de Arte de Huéscar.

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