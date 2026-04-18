Exposición en la sede de la Junta del alumnado de la Escuela de Arte de Huéscar

La sede de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación acoge una visita guiada a la exposición « ... Un lugar en el mundo», un proyecto multidisciplinar realizado por el alumnado Bachillerato de artes, Ciclo Formativo Grado Medio de Forja Artística, Ciclo Formativo Grado Superior Cerámica Artística, Ciclo Formativo Grado Superior Ebanistería Artística y Ciclo Formativo Grado Superior de Proyectos y Dirección de Obras de Decoración de la Escuela de Arte de Huéscar.

Al acto asistió la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, quien recorrió la muestra acompañada por profesores y estudiantes del centro oscense, encargados de explicar los detalles de cada obra.

El proyecto «Un lugar en el mundo» nace con el objetivo de crear una colección de sillas artísticas que representen, de forma simbólica y visual, ese espacio íntimo, emocional, real o imaginario que cada participante considera su «lugar en el mundo»: su ciudad, su provincia o su lugar favorito. La muestra tiene carácter itinerante y busca promover la movilidad del arte y las ideas por diferentes localidades y centros culturales, así como fomentar la cooperación entre centros educativos y establecer vínculos culturales.

La exposición 'Un lugar en el mundo' permanecerá abierta en la Delegación Territorial de Educación hasta el próximo 18 de mayo en que se trasladará a la muestra expositiva MADE que se celebrará en el Museo Memoria de Andalucía.

La exposición, que se enmarca dentro de una formación de la Escuela de Arte de Huéscar está coordinada por el CEP de Baza desarrollada durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, presenta en los pasillos del patio central del área de la Delegación Territorial de Educación, diecinueve propuestas escultóricas y funcionales que transforman la silla en un objeto cargado de significado simbólico, artístico y emocional.

Durante el recorrido, los propios alumnos explicaron el proceso creativo, los bocetos y la construcción de cada pieza, mientras que el profesorado destacó el valor del proyecto como integrador de disciplinas artísticas, literarias y musicales.

La delegada territorial ha valorado «la capacidad del arte para construir significados y crear verdaderos lugares en el mundo desde el aula» y ha felicitado al centro por fomentar aprendizajes tan significativos y colaborativos, así como por su apuesta por la itinerancia y la proyección cultural del talento emergente.