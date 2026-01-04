Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Los participantes en la XII travesia de Fuencaliente 2026 IDEAL

Éxito de la XII Travesía a nado del manantial de Fuencaliente en Huéscar

La prueba no competitiva se ha celebrado con la participación récord de 34 nadadores

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Domingo, 4 de enero 2026, 22:22

El manantial de Fuencaliente, en Huéscar, acogió un año más la XII edición de la Travesía a Nado, una cita ya tradicional para los amantes ... de la natación y del baño invernal, que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más singulares del invierno en la comarca.

