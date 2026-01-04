Éxito de la XII Travesía a nado del manantial de Fuencaliente en Huéscar

El manantial de Fuencaliente, en Huéscar, acogió un año más la XII edición de la Travesía a Nado, una cita ya tradicional para los amantes ... de la natación y del baño invernal, que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más singulares del invierno en la comarca.

La prueba celebrada en la mañana del domingo 4 de enero, contó este año con una participación récord de 34 nadadores y nadadoras, de diferentes edades, superando así la asistencia de ediciones anteriores. La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y de convivencia, perfecto para comenzar el año con energía, deporte y buen humor.

Desde la organización se quiso agradecer especialmente el trabajo de la concejala de Deportes, Mercedes Guijarro, y del primer teniente de alcalde, Joaquín Ortiz, así como el esfuerzo, valentía y buen ánimo de todas las personas participantes, que contribuyeron a convertir el evento en un momento especial.

Al finalizar la travesía, como ya es tradición, los participantes pudieron reponer fuerzas compartiendo Roscón de Reyes y chocolate caliente, poniendo el broche final a una jornada marcada por las risas y el compañerismo.

La Travesía a Nado del Manantial de Fuencaliente se ha convertido en un referente deportivo del invierno en Huéscar, ayudando a la promoción turística y deportiva del municipio y sentando las bases para seguir mejorando el evento en futuras ediciones. No falta quien afirma que «quien se baña en invierno en Fuencaliente está curado de resfriado durante todo el año».

Un enclave natural con historia

El manantial de Fuencaliente cuenta con aguas ligeramente termales, con una temperatura constante en torno a los 18-19 grados centígrados, tanto en verano como en invierno. Estas aguas proceden del drenaje de las sierras carbonatadas de Montilla y de la Encantada.

El agua brota al exterior a través de las conocidas como «ollas», los nacimientos situados en el centro de la piscina natural, responsables del nombre del manantial y del vapor que emana durante los meses más fríos debido a la diferencia de temperatura con el exterior.

Fuencaliente fue ya famoso en el siglo XVI, cuando se instalaron en la zona importantes lavaderos de lana regentados por mercaderes genoveses, que contribuyeron a la fama y prosperidad de Huéscar, ciudad de profunda tradición ganadera en la que la oveja segureña ha tenido históricamente un papel clave en la economía local.

Desde 2012, esta travesía se celebra cada Navidad, convirtiéndose en una experiencia recomendable para quienes visitan Huéscar en estas fechas y desean disfrutar de un chapuzón diferente en un entorno único.