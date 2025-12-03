Éxito de la pasarela de moda de la Asociacion de Empresarios Comarca de Huéscar

La Asociacion de Empresarios de la Comarca de Huéscar celebró la III edición de su Pasarela de Moda. El lugar elegido fue el Centro de ... Interpretación del Cordero Segureño al que asistió un numeroso público que llenó el recinto.

Un evento que busca visibilizar al comercio local y porque no, reivindicar su papel fundamental en la Comarca de Huéscar frente al comercio online.

En la pasarela desfilaron los comercios Peymi Moda y Complementos, Kiko´s, Atmosfera Sport Huéscar, Zapatería L´Herradura, complementos de Perfumería Dama y Joyería Aránega, y moda visual de Óptica Macizo y Multiópticas Santa Adela. Como diseñadores invitados en moda flamenca, el público pudo disfrutar con las últimas tendencias de Noemí Villanueva, Antonio Gutiérrez, Nuria Carmona y Rebeca Moda Flamenca, cuyas modelos fueron peinadas y maquilladas por profesionales oscenses pertenecientes a la AECH, hablamos de Belear Peluquería y Estética, Sandra Marín Estética, La Peluquería by Piedad V. García, y Peluquería Sole Aránega. Como maestra de ceremonias, Ana María Valero, persona muy involucrada en la vida cultural oscense, presentó el desfile por tercer año consecutivo.

La parte más emotiva vino con el desfile de artesanía de Paquissima, impulsora del comercio local, artesana y Presidenta de Honor de la AECH, recientemente fallecida, el valor de sus prendas va más allá, están hechas de tiempo y son absolutamente únicas, es imposible tejer dos prendas idénticas.

Para la organización de este evento, la asociación contó con la ayuda de Ángel Román, modelo profesional oscense, que también desfiló para el comercio local.

Por otra parte, Apadisse puso su granito de arena colaborando con el evento desde el primer momento, y en el que se pudo ver desfilar a algunos de sus usuarios, haciendo de este un desfile inclusivo con una identidad propia de la unión y el esfuerzo de distintas entidades.

La nota artística la puso La Habana Dance abriendo la pasarela con una espectacular actuación de sevillanas, y cerrándolo bailarinas de Coros y Danzas Huéscar mediante el baile de un villancico flamenco.

La Asoc. Empresarial Comarca de Huéscar agradece la participación de todas las empresas y personas implicadas, sintiéndose orgullosa de lograr potenciar el sentimiento de pertenencia a la entidad y la puesta en marcha en común de proyectos de esta índole con la participación de varios sectores.

Este evento contó con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Huéscar y la financiación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.