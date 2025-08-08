Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concierto de María del Tango ayer en Caniles IDEAL

Éxito de María del Tango en su tierra, Caniles

La cantante ofreció un gran concierto a sus paisanos que asistieron en masa a presenciar la actuación

JOSÉ UTRERA

CANILES

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:57

La Caseta Municipal de Caniles registró anoche un lleno para recibir a su paisana María del Tango, que ofreció un concierto en una de las actuaciones más esperadas dentro de la programación de la Feria y Fiestas 2025. La artista canilera que ya había actuado en su pueblo en anteriores ocasiones, demostrado su talento y especial cariño a su pueblo. María del Tango ha crecido como artista y ha incorporado a su carrera un equipo de trabajo profesional, con técnico de sonido y mánager que ayer tuvo su puesta de largo en la Feria de Caniles.

Acompañada de un público que mostró todo su cariño a su paisana, María presentó un repertorio de canciones divido en dos partes: una primera, más íntima, dedicada a la saeta; y una segunda, con un estilo moderno y electrónico. El broche final llegó a modo de homenaje cuando María versionó el pasodoble que su tía solía cantar: La Molinera, una canción originaria de Caniles. ´

La Caseta Municipal completó el aforo y, tras el concierto, familiares y amigos se acercaron para felicitarla. En declaración, María expresó que «Caniles significa hogar» y compartió uno de sus sueños: abrir una taberna flamenca en su pueblo. También quiso revelar su ritual antes de subir al escenario: abrazar a su tribu, corear esa palabra y agradecer a Dios.

La artista dejó un mensaje al público: «Dejémonos de guerras, hay que amarnos y, por favor, cuidémonos, abracémonos y escuchemos mucha música, que para eso sirve».

La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez destaca el éxito de asistencia y la calidad artística del concierto, que se enmarca en la apuesta municipal por ofrecer propuestas culturales para todos los públicos durante la celebración de la Feria y fiestas de Caniles 2025.

¬¬¬

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  4. 4

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  5. 5 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  6. 6 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  9. 9

    Recomiendan evitar el baño en una parte de la playa de La Charca de Salobreña por presencia de bacterias fecales
  10. 10 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Éxito de María del Tango en su tierra, Caniles

Éxito de María del Tango en su tierra, Caniles