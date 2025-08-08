Éxito de María del Tango en su tierra, Caniles La cantante ofreció un gran concierto a sus paisanos que asistieron en masa a presenciar la actuación

La Caseta Municipal de Caniles registró anoche un lleno para recibir a su paisana María del Tango, que ofreció un concierto en una de las actuaciones más esperadas dentro de la programación de la Feria y Fiestas 2025. La artista canilera que ya había actuado en su pueblo en anteriores ocasiones, demostrado su talento y especial cariño a su pueblo. María del Tango ha crecido como artista y ha incorporado a su carrera un equipo de trabajo profesional, con técnico de sonido y mánager que ayer tuvo su puesta de largo en la Feria de Caniles.

Acompañada de un público que mostró todo su cariño a su paisana, María presentó un repertorio de canciones divido en dos partes: una primera, más íntima, dedicada a la saeta; y una segunda, con un estilo moderno y electrónico. El broche final llegó a modo de homenaje cuando María versionó el pasodoble que su tía solía cantar: La Molinera, una canción originaria de Caniles. ´

La Caseta Municipal completó el aforo y, tras el concierto, familiares y amigos se acercaron para felicitarla. En declaración, María expresó que «Caniles significa hogar» y compartió uno de sus sueños: abrir una taberna flamenca en su pueblo. También quiso revelar su ritual antes de subir al escenario: abrazar a su tribu, corear esa palabra y agradecer a Dios.

La artista dejó un mensaje al público: «Dejémonos de guerras, hay que amarnos y, por favor, cuidémonos, abracémonos y escuchemos mucha música, que para eso sirve».

La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez destaca el éxito de asistencia y la calidad artística del concierto, que se enmarca en la apuesta municipal por ofrecer propuestas culturales para todos los públicos durante la celebración de la Feria y fiestas de Caniles 2025.

