Exigen la urgente apertura de la cafetería del Hospital de Baza

JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 29 de noviembre 2024, 20:46 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Desde hace varios años, el Hospital de Baza carece de servicio de cafetería debido a un lío jurídico administrativo con el anterior adjudicatario que se ha alargado mucho más de lo deseable.

Aunque una cafetería en un centro hospitalario es un servicio no sanitario, sí es muy necesario para las personas que a diario acuden al hospital desde toda la comarca y sobre todo para los familiares que los acompañan y necesitan comer los más cerca posible. Las máquinas ubicadas en distintas zonas del hospital no son la solución. Y tampoco se ha buscado una alternativa como ocurrió cuando se abrió el Hospital que no tenía cafetería, pero se instaló una portátil de manera provisional. Aunque ahora, es cierto, que hay un restaurante junto al aparcamiento exterior del recinto hospitalario.

Desde la Delegación Territorial de Salud y Familias se ha informado de la próxima apertura de la cafetería. Ya se anunció su apertura en diciembre del 2023, en septiembre de 2024. A la Junta de Personal se le informo que la apertura sería el jueves pasado pero no fue tal. Ahora se indica que antes de las fiestas navideñas estará en funcionamiento, según la información facilitada por la dirección gerencia del Hospital de Baza a la Delegación de Salud.

Ante tanto retraso, la Junta de Personal del Hospital de Baza ha comenzado una serie de protestas cada martes para exigir la apertura urgente de la cafetería del Hospital. Protestas que se van a suceder todos los martes hasta que se abra la cafetería.

Temas

Baza

Sanidad