Ciclismo Exhibición de David Valero en el Campeonato de España David Valero, revalida el titulo de Campeón de España El biker David Valero, logra su cuarto campeonato, tercero consecutivo, que le confirma como el mejor español de la espacialidad en año preolímpico JOSÉ UTRERA BAZA Lunes, 22 julio 2019, 22:03

David Valero logra su cuarto maillot de Campeón de España en categoría elite, tras realizar una portentosa exhibición en el campeonato celebrado este fin de semana en la localidad navarra de Arguedas.

El ciclista bastetano, que comparecía como máximo favorito, ante reputados ciclistas como Carlos Coloma, Pablo Rodriguez y Sergio Mantecón. No ha tenido rival y ha sido el gran protagonista de la carrera, disputada en un circuito, muy seco, técnico, duro y tramos de evidente peligro.

La carrera elite de la modalidad da olímpica, XCO, arrancó comandada por Coloma, que efectuó una brillante salida. La start lap, un giro reducido al circuito de Arguedas, sirvió para que los cuatros favoritos tomarán posiciones y cruzaran la meta agrupados con Ismael Esteban a cinco segundos. A partir de entonces, David Valero ha tomado la cabeza y aprovechando los sectores más exigentes del circuito ha logrado imponer un ritmo que ha roto la cabeza de carrera. El bastetano del equipo MMR Factory Team abrió un hueco de unos 15» con respecto a Coloma y Mantecón; mientras que Esteban superaba a Rodríguez en la batalla por la cuarta plaza. El paso de los kilómetros ha ido incrementando la renta de Valero y dar pie a un auténtico recital para deleite del público presente en una calurosa mañana. Y de los numerosos aficionados muchos de ellos bastetanos que han seguido la retransmisión por internet.

Valero, compareció en Arguedas, en un excelente momento de forma, tras lograr dos décimos puestos en las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo de la especialidad que tendrán su continuación en Canadá.

Tal y como viene demostrando en los últimos años, David Valero es el mejor especialista español y un seguro, salvo accidente, en la selección española para la olimpiada de Japón del próximo año.

Valero, no ha sido el único biker de Baza, en los campeonatos de España celebrados en tierras navarras. El sábado, en la categoría Master 30, Víctor Maestra, logró una más que meritoria cuarta plaza. Otra presencia del norte provincial fue la participación con la selección andaluza del ciclista de Huéscar, Juan Luis Pérez, que participó en categoría junior, logrando también un gran resultado con su 12º puesto en la general.

«Ha sido una carrera bastante dura en cuanto al ritmo desde la salida, donde Carlos y Sergio han impuesto una marcha muy alta. En la segunda vuelta he visto la oportunidad de atacar y hacer mi carrera y ha salido todo a la perfección. Me he encontrado muy bien pese a las altas temperaturas, lo que es buen indicador de cara el Campeonato de Europa. Estoy muy contento por poder seguir vistiendo el maillot de campeón nacional otro año más». Comenta Valero.