Estefanía Martínez, elegida nueva alcaldesa de Castillejar La primera alcaldesa socialista de Castillejar ofrece su bastón de mando a sus vecinos y asegura que trabajara para todos

JOSÉ UTRERA CASTILLEJAR Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:09

Se cumplió el guion previsto y la socialista Estefanía Martínez es la nueva alcaldesa de Castillejar, la primera mujer socialista en ostentar el cargo. La nueva alcaldesa, ha recibido los votos de los seis concejales que firmaban la moción para revelar al hasta ahora alcalde. Emilio Sánchez, el ya exalcalde se ha mostrado en todo momento en tono pacifista, sin aprovechar la ocasión para exacerbar los ánimos y apostando porque el relevo en la alcaldía se realizará con normalidad democrática, rápido y tranquilo. Sus palabras han contribuido a que así sucediera. El exalcalde, dice que no dimitirá de concejal, pues su compromiso con sus vecinos, es para cuatro años. Tampoco ha querido polemizar y ha indico que ya se había defendido y aclarado acusaciones en las redes sociales del Ayuntamiento y lo seguira haciendo.

La moción de censura ha salido adelante con los votos a favor de los tres ediles del PSOE, dos de Unidos por Castilléjar, y una concejala del grupo no adscrito y el voto negativo de dos ediles de Unidos por Castilléjar.

La alcaldesa, Estefanía Martínez, el primer gesto que, ha realizado tras recibir el bastón de mando, ha sido ofrecerlo a los vecinos diciendo «esto es vuestro».

La nueva regidora de la localidad, afirma que «el único interés que nos mueve es el futuro de nuestro pueblo y el de sus vecinos y vecinas» y ha situado como «pilar fundamental» la transparencia, algo que, a su juicio, ha faltado en estos dos años y medio en el Ayuntamiento.

Estefanía Martínez se compromete a «trabajar codo con codo» con todos los vecinos y, especialmente, a colaborar directamente con la plataforma contra la planta de biometano, proyecto al que muestra su oposición al considerar que Castilléjar y sus vecinos, «no merecen que una planta de esta envergadura, tan perjudicial para nuestra salud y para el medio ambiente, se implante en nuestro pueblo».

«Las puertas de la Alcaldía estarán siempre abiertas, para todos y a cualquier hora», ha apostillado para añadir que se implicará en posicionar a Castilléjar como destino turístico donde la historia, la cultura y la naturaleza se unan para ofrecer «experiencias inolvidables» y solicitará ayuda a las distintas instituciones para la construcción del nuevo gimnasio municipal y de una residencia de personas mayores, para la que ya se dispone los terrenos.

Al pleno han asistido distintos cargos públicos unos para apoyar a Emilio Sánchez y otros a Estefanía Martínez. Entre los primeros están el alcalde de Huéscar, Ramón Martínez, y la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez, quien, hasta última hora, estuvo intentando negociar para frenar la moción de censura. Junto a Vázquez, entre otros ediles estuvo la concejal de Huéscar Lucia Lozano y la edil de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, encabezo el grupo de cargos socialistas presentes en el pleno.

Carranza ha manifestado que Estefanía Martínez «situará los intereses del municipio y de su gente en el centro de la gestión municipal y se va a dejar la piel por escuchar y dar respuesta a las demandas de sus vecinos».

«La alcaldesa y su equipo tendrán como prioridad recobrar la confianza de la ciudadanía en el gobierno local y en el Ayuntamiento, como administración más cercana para atender sus reivindicaciones e inquietudes y defender el interés general, con una labor basada en la transparencia y el rigor», señala el secretario de organización socialista.

El debate político en Castillejar, independientemente del cambio en la alcaldía continúa centrándose en la oposición unánime a la instalación de una planta de Biometano, todos los grupos políticos y ciudadanía están de acuerdo en oponerse, pero el asunto que va a ser largo, lleva camino de terminar en los tribunales.