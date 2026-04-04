Esplendido Viernes Santo en Baza con los desfiles de las Cofradías de Santiago, Cristo Yacente y Silencio

JOSÉ UTRERA BAZA Sábado, 4 de abril 2026, 19:53 Comenta Compartir

El Viernes Santo en Baza, comenzó con la salida procesional de la Virgen de los Dolores y el Cristo del Descendimiento, un desfile procesional que ... en otros tiempos salía con las primeras luces del día, y ahora lo hace a las 9,30 horas, para dirigirse calle Agua arriba hacia la Tribuna Oficial. La procesión ya no sube a la Alameda y su nuevo recorrido congrega a mucha gente en el cruce de la Plaza de San Francisco, Avenida José de Mora, Fueros de Baza, Hiladores y llegó a una Plaza Santiago, abarrotada de gente. Justo antes de acceder a la plaza el Grupo Joven de la Cofradía de Santiago echo una petalada al paso de la Virgen de los Dolores. Por delante ya había pasado el paso del Misterio del Descendimiento es uno de los más grandes de Andalucía con siete imágenes, María Santísima del Roció en sus misterios dolorosos, San Juan Evangelista, María Magdalena, María de Salomé, María de Cleofás, Nicodemo y José de Arimatea. Todos del escultor malagueño Juan Vega Ortega. El paso es portado por la cuadrilla de costaleras que este año han cumplido 39 años desde su creación. El acompañamiento musical del Descendimiento estuvo a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Expiración de Quesada y el de la Virgen de los Dolores la Banda de Música de Nuestra Señora del Carmen de Dúrcal.

El estreno de este año ha sido una imagen de Santiago Apóstol presidiendo la capilla del respiradero frontal. Cristo Yacente La segunda procesión del Viernes Santo en Baza, fue la de la Hermandad Parroquial y Sacramental del Santísimo Cristo Yacente, que procesionó el paso del Santo Entierro, que solo lleva el acompañamiento musical trio de Capilla de la Banda Municipal de Baza. A la procesión del Cristo Yacente asiste la Corporación Municipal bastetana. Silencio Para finalizar el Viernes Santo, a las 12 horas desde la Iglesia de la Mayor, y en total silencio, inicio su estación de penitencia la Cofradía del Silencio de Nuestra Señora de los Dolores. El desfile es acompañado del monótono redoblar de un tambor ronco. La Hermana Mayor es María Isabel Martínez Aguayo Pardo. La primitiva hermandad de la Virgen de los Dolores se fundó en 1736 y en la actualidad cuenta con 134 hermanos.

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